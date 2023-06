Rząd Morawieckiego nowelizuje budżet na 2023 rok. Deficyt większy o 24 mld zł

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że rząd zakłada utrzymanie Tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność. Przewiduje się, że realne PKB zwiększy się w bieżącym roku o 0,9 proc.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Rada Ministrów przyjęła w ubiegłym tygodniu projekt noweli ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów. Wskazano w nim na wyższy deficyt i inflację, ale i zaplanowano nagrody i podwyżki.

Co się zmieniło

Jak napisano we wstępie do uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., przewiduje się, że w br. deficyt budżetu państwa wyniesie 92 mld zł wobec planowanych w ustawie 68 mld zł (zwiększenia deficytu budżetu państwa o 24 mld zł). Dochody budżetu państwa w nowelizacji wyniosą 601,4 mld zł (wobec 604,543 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej na ten rok), a wydatki 693,4 mld zł (wobec 672,543 mld zł z ustawy budżetowej na br.).

W całym br. prognozuje się w noweli dochody z VAT na poziomie 272,9 mld zł, tj. mniej o 13,4 mld zł (4,7 proc.) niż przejęto w ustawie budżetowej na 2023 r.

"Przewiduje się, że dochody z podatku akcyzowego w 2023 r. wyniosą 83,8 mld zł, tj. mniej o 4,797 mld zł (5,4 proc.) w porównaniu do ustawy budżetowej na 2023 r. Prognozuje się, że niższe w porównaniu z ustawą budżetową na 2023 r. będą głównie dochody z akcyzy od paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego" - napisano w uzasadnieniu.

Dodano, że w tym roku dochody z CIT wyniosą 77,6 mld zł, czyli w porównaniu z ustawą budżetową na 2023 r. będą wyższe o 4 mld zł (5,4 proc.). Z kolei dochody z PIT zostaną wykonane w kwocie 83,57 mld zł, czyli w porównaniu z ustawą budżetową na br. będą wyższe o 5 mld zł (6,6 proc.).

Ogółem dochody podatkowe - zgodnie z nowelą - w 2023 r. wyniosą 536,8 mld zł, to o 8,5 mld zł mniej niż podano w ustawie na ten rok.

Dodatkowych ok. 14 mld zł z budżetu trafi w br. do samorządów - zakłada projekt noweli okołobudżetowej na 2023 r. Nagrody za zaangażowanie dostaną pracownicy budżetówki, nauczyciele po 1,1 tys. zł, a sędziowie, asesorzy, referendarze dodatkowe wynagrodzenia.

Jak wskazano, projekt dotyczy odmrożenia od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Wprowadza także regulacje umożliwiające wypłatę: jednorazowej nagrody specjalnej pracownikom państwowej sfery budżetowej za szczególne zaangażowanie w pracy w roku 2023, jednorazowej nagrody specjalnej nauczycielom z okazji 250. rocznicy utworzenia Komitetu Edukacji Narodowej, jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia sędziom (sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, Sądu Najwyższego), asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym sądów oraz sędziom Trybunału Konstytucyjnego.

"W projekcie ustawy proponuje się nowelizację ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza podstawę prawną przekazania w roku 2023 z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki. Dodatkowe dochody będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, co pozwoli samorządom na elastyczne gospodarowanie tymi środkami" - napisano w uzasadnieniu projektu. Jak dodano, o przeznaczeniu tych dodatkowych pieniędzy zdecyduje samorząd.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2023 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. w wysokości 4434,58 zł, a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2019 r. w wysokości 3045,21 zł. Według projektowanych przepisów podstawy w tej wysokości mają obowiązywać do 30 czerwca 2023 r. Natomiast od 1 lipca 2023 r. podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. w wysokości 5104,90 zł (czyli o 15,12 proc. wyższe), a w przypadku nauczycieli kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2021 r. 3537,80 zł (czyli o 16,18 proc. wyższe).

Proponowane przepisy zakładają również przyznanie, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, nauczycielom zatrudnionym w dniu 20 września br. w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce nagrody specjalnej w wysokości 1 tys. 125 zł.

W projekcie ustawy napisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak uzasadnia się potrzebę nowelizacji?

Jak napisano we wstępie do uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy budżetowej, "perspektywy dla 2023 roku w zakresie sytuacji makroekonomicznej w wyniku trwającej wojny w Ukrainie, rosnących cen energii napędzających wzrost inflacji oraz skutków zacieśniania polityki monetarnej uległy pogorszeniu zarówno dla Polski, jak i Europy".

"Obecnie prognozuje się niższe, niż zakładano w ustawie budżetowej na bieżący rok, realne tempo wzrostu PKB, jak również spodziewany jest niższy wzrost realny spożycia prywatnego. Przewiduje się, że realne PKB zwiększy się w bieżącym roku o 0,9 proc., po wzroście o 5,1 proc. zanotowanym w ubiegłym roku, wobec odpowiednio wzrostu o 1,7 proc. po wzroście o 4,6 proc. zakładanych w ubiegłorocznym uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2023" - czytamy. Jak podan, nieco wyższa niż pierwotnie prognozowana w ustawie budżetowej będzie natomiast inflacja.

"Niemniej jednak aktualizacja scenariusza makroekonomicznego nie wpływa jednoznacznie negatywnie na prognozę dochodów budżetowych" - wskazano.

Podkreślono, że równolegle dokonywana zmiana prognozy dochodów budżetu państwa na 2023 rok wynika z aktualizacji prognoz makroekonomicznych, ale także aktualizacji założeń, co do obowiązujących zmian systemowych, "w tym odnośnie do utrzymania Tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność (tj. utrzymania rozwiązania, które nie było pierwotnie uwzględniane w prognozie dochodów z VAT na 2023 rok), jak również z uwzględnienia najnowszych informacji dotyczących bieżącego wykonania dochodów".

Jak wskazano, po stronie wydatkowej budżetu państwa m.in. zwiększono kwotę na uzupełnienie subwencji ogólnej ws. realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

"Zdecydowano także o przekazaniu dodatkowych środków z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023" - napisano w uzasadnieniu noweli.

W projekcie noweli zapisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/