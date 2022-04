Sądne dni dla koalicji rządzącej. Czy zmieni się układ sił?

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

W najbliższych dniach może wyjaśnić się nie tylko kształt projektu likwidującego Izbę Dyscyplinarną, ale też układu sił w koalicji rządzącej – donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Gazeta podaje, że w najbliższy wtorek przed południem po raz kolejny zbierze się sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która będzie rozpatrywać projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. W ocenie gazety prezydencki projekt to obecnie jedyna szansa na likwidację Izby Dyscyplinarnej. Solidarna Polska zamierza natomiast zgłosić do projektu liczne poprawki, gdyż politycy tej partii nie akceptują projektu prezydenckiego w obecnym kształcie. To zaś, jak wskazuje gazeta, "powoduje, że do ostatnich chwil w Sejmie może być nerwowo".

"A w kuluarach zwraca się uwagę, że tego samego dnia – we wtorek wieczorem – planowane jest posiedzenie tej samej komisji, które ma dotyczyć opiniowania kandydatów do KRS" – czytamy.

Informatorzy "Rz" twierdzą, że wynik wcześniejszego posiedzenia i ewentualne porozumienie w ramach koalicji rządzącej będzie miało wpływ na kolejne – dotyczące obsady KRS.

Z informacji gazety wynika, że "porozumienie na linii PiS–SP nie zostało jeszcze osiągnięte, chociaż nie jest wykluczone". Dotyczy poprawek, które Solidarna Polska – najpewniej we wtorek – zgłosi do prezydenckiej ustawy i które mają zapobiec "paraliżowi wymiaru sprawiedliwości".

Gazeta wskazuje, że "rozgrywka toczy się między różnymi ośrodkami władzy". "Bo zbyt duże ingerencje w projekt prezydencki mogą spowodować, że prezydent ustawę zawetuje".

"Rz" zaznacza również, że "do projektu może zostać dołączona specjalna preambuła" przygotowana przez Solidarną Polskę. Rozstrzygnie o tym komisja we wtorek. (PAP)

mmi/ ann/