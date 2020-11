Rząd Kirgistanu prosi obywateli o datki, by ratować budżet państwa

fot. Leonid Andronov / Shutterstock

Rząd Kirgistanu otworzył dwa rachunki bankowe, na które obywatele mogą wpłacać dobrowolne datki, by podreperować budżet państwa – poinformowało Radio Swoboda. Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę długu publicznego i wydatki rządu.

Ministerstwo finansów zaapelowało, by wpłat dokonywali „wszyscy, którzy nie są obojętni i szczerze chcą przyczynić się do rozwiązania wspólnego problemu” – podała rozgłośnia.

Otwarte zostały dwa rachunki bankowe, przy czym na razie znany jest numer tylko jednego z nich – ma on być przeznaczony na finansowanie wydatków rządowych. Drugi będzie gromadzić środki na spłatę długu publicznego. Według ministerstwa finansów rachunki uruchomiono, ponieważ sami obywatele prosili władze o możliwość udzielenia wsparcia.

Prognozowany deficyt budżetu Kirgistanu na koniec 2020 ma osiągnąć 32 mld somów (ok. 1,5 mld zł).

W Kirgistanie po październikowych wyborach do parlamentu wybuchły protesty i kryzys polityczny, w efekcie których do dymisji podał się prezydent Suronbaj Dżinbekow, a wybory unieważniono i zapowiedziano nowe. W styczniu mają się odbyć wybory prezydenckie.

W konsekwencji doszło do zmian także na stanowisku premiera i jeszcze do soboty jego obowiązki pełnił (podobnie jak obowiązki głowy państwa) wypuszczony z więzienia na fali protestów Sadyr Dżaparow. W niedzielę zastąpił go dotychczasowy wicepremier Artiom Nowikow, ponieważ Dżaparow zrezygnował z funkcji, gdyż zamierza wystartować w wyborach głowy państwa.

Do udziału w wyborach zgłosiły się już 63 osoby, w tym osiem kobiet.

Justyna Prus (PAP)

