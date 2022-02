Rząd Holandii zaleca obywatelom pilne opuszczenie Ukrainy

UE za pomocą dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro

Unijni ambasadorowie zatwierdzili wniosek Komisji Europejskiej, by zapewnić Ukrainie dodatkową pomoc makrofinansową w wysokości 1,2 mld euro. Oznacza to, że wniosek może zostać rozpatrzony w Parlamencie Europejskim w trybie przyspieszonym. Ma on zapewnić szybkie wsparcie w sytuacji poważnego kryzysu i wzmocnić odporność Ukrainy.