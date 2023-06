Rząd Holandii hazardowym bossem. Zarabia na grze grube miliony euro

LOT ratuje lotnisko Warszawa-Radom. Będzie kursować częściej Od soboty z lotniska Warszawa-Radom odbywają się pierwsze loty do Antalyi w Turcji. W czerwcu samoloty z Radomia będą latać także do Bułgarii, Albanii i Grecji. Odbywać się będą też - tak jak do tej pory - regularne rejsy LOT do Rzymu i Paryża.