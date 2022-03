Rząd Holandii chce przeznaczyć 2,3 mld euro m.in. na obniżkę akcyzy na paliwo i VAT na energię

fot. Yves Herman / / FORUM

Rząd zapowiedział obniżkę akcyzy na paliwo i VAT na gaz i prąd, by wesprzeć siłę nabywczą Holendrów osłabioną m.in. wojną na Ukrainie. Jednocześnie zwiększony ma być zasiłek dla osób o niskich dochodach na opłacenie rosnących rachunków za energię. Pakiet środków ma kosztować budżet 2,3 mld euro.

Z szacunków Centralnego Biura Planowania wynika, że w tym roku, ze względu na rosnące ceny energii oraz wojnę na Ukrainie, znacznie spadnie siła nabywcza Holendrów.

Proponowane rozwiązania mają to zamortyzować. Rząd chce obniżyć akcyzę na benzynę o 17 centów za litr i o 11 centów za litr oleju napędowego. VAT na energię ma spaść z 21 proc. do 9 proc.

Zwiększy się wsparcie dla osób o niskich dochodach. Dotychczas dostawały one zasiłek w wysokości 200 euro rocznie na dopłaty do rachunków za gaz i prąd. Ta kwota ma wzrosnąć do 800 euro.

Projekt ustawy został przyjęty w piątek przez rząd i w najbliższych dniach zostanie skierowany do parlamentu. Z dokumentu wynika, iż rządowe wsparcie ma potrwać co najmniej sześć miesięcy.

