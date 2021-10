Rząd Hiszpanii obiecał 30 tys. euro dla każdej rodziny, która utraciła dom na La Palmie

USA może nawiedzić rekordowa liczba kataklizmów powodujących miliardowe straty [Raport]

W Stanach Zjednoczonych doszło w tym roku do 18 klęsk żywiołowych, z których każda wyrządziła straty szacowane na co najmniej miliard dolarów. Wygląda na to, że kraj pobije własny rekord z zeszłego roku, gdy wydarzyły się 22 równie poważne katastrofy - wynika z raportu instytucji rządu USA National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).