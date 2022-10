fot. Juanjo Martin / / Reuters

Rząd Hiszpanii może mieć trudności z wypłatą emerytur w 2023 r. z powodu rosnącej inflacji - wynika z deklaracji władz banku centralnego Hiszpanii (BdE) cytowanych w czwartek podczas debaty w parlamencie tego kraju.

Na opinię władz BdE powoływali się deputowani ugrupowań opozycji wskazując, że bank centralny spodziewa się, iż w związku z rosnącą inflacją rząd Pedro Sancheza będzie zmuszony do dodatkowych podwyżek emerytur.

W czwartek dziennik “La Razon” przypomniał, że dyrektor generalny wydziału gospodarki i statystyki BdE Angel Gavilan zalecił władzom kraju przygotowanie “dodatkowych środków na korektę” wydatków na emerytury.

Dziennik przypomniał, że podobne obawy przedstawił w ostatnich dniach w parlamencie również szef banku centralnego Hiszpanii Pablo Hernandez de Cos.

Madrycka gazeta wskazuje, że obaw kierownictwa BdE nie podziela minister przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji Jose Luis Escriva. Odnotował, że podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie poinformował on, że państwowy zakład ubezpieczeń społecznych (Seguridad Social) “nadąża za inflacją”, a w kraju “nie występuje problem braku stabilności finansowej”. Minister dodał, że władze Hiszpanii posiadają narzędzia do rewaloryzacji emerytur.

We wrześniu w Hiszpanii nastąpił spadek inflacji o 1,6 punktów procentowych, a jej poziom sięgnął 8,9 proc. Był to pierwszy miesiąc w 2022 r., podczas którego doszło do zmniejszenia inflacji.(PAP)

