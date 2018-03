Rynki zbóż próbują przełamać dekoniunkturę

Po pięciu spadkowych latach notowań zbóż z rzędu, windować ceny zaczęły nadzieje na wyjście ich rynków z nadwyżek podaży.

Na tle gwałtownej korekty na większości rynków w ostatnich tygodniach wyjątkowo dobrym zachowaniem wyróżniały się rynki zbóż. Od połowy stycznia opisujący ceny surowców rolnych Bloomberg Agriculture Spot Index zyskał 10,7 proc., podczas gdy grupujący wszystkie towary Bloomberg Commodities Index niemal nie zmienił wartości. Po pięciu spadkowych latach z rzędu notowania kontraktów na kukurydzę na giełdzie towarowej w Chicago utrzymują się w skali tego roku na 12-procentowym plusie. Nadmiar podaży kukurydzy w USA, który szkodził jej notowaniom przez ostatnich kilka sezonów, wreszcie zacznie ustępować, przewiduje amerykański departament rolnictwa (USDA).

Notowania kontraktów na kukurydzę znalazły się w czwartek najwyżej od pół roku, zbliżając się do 4 USD za buszel. To reakcja na opublikowaną przez USDA prognozę amerykańskich zapasów na koniec sierpnia, która wypadła niżej niż jakakolwiek z prognoz zebranych przez Bloomberga wśród analityków. Jednocześnie w związku z suszą w Argentynie, która przełoży się na tamtejsze zbiory, departament podwyższył prognozę dla amerykańskiego eksportu kukurydzy. Raport USDA nie wskazał przełomu na rynku pszenicy. Stan globalnych rezerw ziarna szacowany na koniec sezonu wypadł powyżej wszystkich prognoz analityków. Mimo to notowania kontraktów na pszenicę na razie oddały jedynie nieznaczną część zysków z lutego.



MWIE, Bloomberg