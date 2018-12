Rynki obligacji korporacyjnych dojrzewają do odbicia

Globalne rynki obligacji korporacyjnych, jednej z najbardziej poszkodowanych w tym roku klas aktywów, zbliżają się do twardego dna, ocenia Chris Iggo z towarzystwa AXA IM.



Spośród oferowanych polskim inwestorom funduszy globalnych obligacji korporacyjnych od początku roku na plusie jest tylko co czwarty, a najsłabszy, Pekao Obligacji Strategicznych, stracił ponad 5 proc. Za sprawą pogorszenia perspektyw gospodarczych indeksy obligacji korporacyjnych mają za sobą najsłabszy rok w ostatnich 10 latach, a przykładem dekoniunktury była listopadowa wyprzedaż obligacji General Electric. Zdaniem Chrisa Iggo, który uważa, że obecną sytuację można określić mianem bessy, niższe wyceny warto wykorzystać do zakupów.





- Każdy, kto sądzi, że USA nie wpadną w głębokie spowolnienie, a inflacja pozostanie umiarkowana, powinien szykować się do zakupów obligacji korporacyjnych – ocenia specjalista, który udzielił wywiadu agencji Bloomberg.Według niego fundamenty obligacji są rzeczywiście gorsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, jednak wciąż dość dobre. Negatywne czynniki, takie jak brexit oraz sytuacja wokół Włoch, napięcia handlowe, spowolnienie w Chinach i podwyższona zmienność na rynkach, mogą doprowadzić do pogłębienia przeceny, jednak nie będzie ono już znaczące. Według niego średnie rentowności musiałyby skoczyć o kolejne 65 punktów bazowych, aby w kolejnych miesiącach stopy zwrotu w ujęciu dolarowym były ujemne.- Sytuacja może się pogorszyć, zanim się poprawi, ale nawet dzisiaj moment do zakupów obligacji korporacyjnych jest znacznie lepszy niż był jeszcze kilka miesięcy temu - zauważa Chris Iggo.MWIE, Bloomberg