Rynek złotego czeka na decyzję EBC. Kurs euro bez większych zmian

Po kilku dniach podwyższonej zmienności czwartkowy poranek na rynku złotego okazał się dość spokojny. Uczestnicy rynku czekają na komunikat Europejskiego Banku Centralnego, który powinien przełożyć się na notowania euro do dolara i w konsekwencji też na kurs euro do złotego.

fot. Frank Gebauer / / Shutterstock

O 10:04 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3709 zł i był podobny do tego, co widzieliśmy w środę wieczorem. Takie uspokojenie nadeszło po kilku dniach podwyższonej zmienności, kiedy to kurs EUR/PLN potrafił się wahać o 2-3 grosze w ciągu doby.

Wydarzeniem dnia na światowym rynku walutowym powinna być publikacja komunikatu Europejskiego Banku Centralnego. Co prawda nikt nie oczekuje zmiany stóp procentowych już dzisiaj, ale wśród inwestorów nasilają się spekulacje o potencjalnych obniżkach stóp w dalszej części roku. Spekuluje się o cięciach rzędu 100 pb.

- Narracja EBC wpłynie zapewne na rynkowe oczekiwania co do pierwszej obniżki stóp, co może być źródłem zmienności na rynku walutowym, jak i obligacji. W naszej ocenie kurs EUR/PLN utrzyma się jednak w przedziale 4,34-4,41, choć oddalenie perspektywy szybkich obniżek stóp w strefie euro może wpłynąć na umocnienie euro i przesunięcie kursu EUR/PLN bliżej dolnej granicy tego przedziału - napisali w porannym raporcie ekonomiści Banku Millennium.

Paradoksalnie dla złotego dobrą informacją (przynajmniej w krótkim terminie) byłoby utrzymanie stóp procentowych w EBC bez zmian przez jak najdłuższy czas. To dawałoby szansę na umocnienie euro w stosunku do dolara. A reguła jest taka, że im wyższy kurs EUR/USD, tym niższe notowania pary euro-złoty. Natomiast na dłuższą metę większa różnica w poziomie oprocentowani euro (obecnie 4,50%) i złotego (teraz to 5,75%) teoretycznie powinna wspierać naszą walutę.

Wciąż bez rozstrzygnięć pozostaje sytuacja na parze euro-dolar. Kurs EUR/USD od kilku dni oscyluje w przedziale 1,08-1,09 USD. Na polskim rynku o poranku przekładało się to na kurs dolara w wysokości 4,0118 zł, czyli o pół grosza niższy niż dzień wcześniej.

Frank szwajcarski w środę wyraźnie zyskał względem euro, przerywając trwającą od początku stycznia złą dla siebie passę. W czwartek rano helwecka waluta była wyceniana na 4,6450 zł i była o ponad grosz tańsza niż dzień wcześniej.

KK