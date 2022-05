Rynek zainteresowany pływającym terminalem LNG w Gdańsku

fot. Mike Mareen / / Shutterstock

Operator przesyłowy gazu Gaz-System będzie kontynuował projekt (FSRU) pływającego terminala LNG w porcie Gdańsk. Rynek jest zainteresowany usługami regazyfikacji w stopniu, który pozwala przejść do następnej fazy inwestycji. Aktualny plan przewiduje, że terminal ruszy z początkiem 2028 roku.

Sukces 1. Fazy procedury Open Season

Gaz-System ogłosił, że pierwsza faza wiążącej procedury Open Season dla FSRU potwierdziła zainteresowanie uczestników rynku mocami regazyfikacyjnymi projektowanego terminala.

Celem tej fazy było uzyskanie wiążących zamówień. Pozwalają one ocenić, czy inwestycja ma sens ekonomiczny, odpowiednią konkurencyjność, i jaka miałaby być jej wielkość, aby pasowała do oczekiwań. Ponieważ odpowiedź rynku została oceniona pozytywnie, operator gazowy może przejść do kolejnych kroków inwestycji.

Wiadomo na pewno, że zamówienie na regazyfikację złożyło PGNiG – władze spółki potwierdzały ten fakt.

W ramach zamówień składający mieli się też zobowiązać, że w 2. Fazie złożą wiążące rezerwacje usług regazyfikacji na poziomie, uzasadniającym budowę całego projektu. Zgodnie z obecnymi założeniami FSRU ma mieć roczną zdolność regazyfikacji rzędu 6,1 mld m sześc. rocznie i rozpocząć działanie z początkiem 2028 roku.

Następne etapy

Skoro uzyskane zobowiązania są wystarczające, Gaz-System może przejść do pierwszego etapu projektu, czyli rozpoczęcie projektowania. Warunkiem jest podjęcie wstępnej decyzji inwestycyjnej. Procedura jest taka, że Gaz-System podpisze wkrótce umowy OtP (Order to Proceed) ze składającymi zamówienia, a następnie operator w ciągu roku będzie zobowiązany do podjęcia tej decyzji w ciągu roku od podpisania OtP. Należy więc szacować, że wstępna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta do końca kwietnia przyszłego roku.

Wtedy też – zgodnie z planami Gaz-Systemu, rozpocznie się 2. Faza Open Season, w czasie której zainteresowani złożą wiążące rezerwacje. Mając „twarde” zobowiązania do tego, że terminal będzie wykorzystywany, a klienci będą uiszczać odpowiednie opłaty za przeprowadzenie metanu ze stanu ciekłego do gazowego, operator może planować budowę.

WysokieNapiecie.pl

Co jest potrzebne do uruchomienia terminala? Kiedy możemy spodziewać się otwarcia? Kto za to zapłaci? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Leszek Kadej, WysokieNapiecie.pl