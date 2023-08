Rynek stawia na proekologiczne budownictwo. Standardy ESG to nie abstrakcja

Polska pozostaje jednym z największych placów budowy w Europie, również w segmencie obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych. Dla nawet 80 proc. kontrahentów, obok ceny czy lokalizacji, istotne jest dziś spełnianie przez nie standardów tzw. ESG. „Trend jest oczywisty i długotrwały: rynek stawia na zrównoważone budownictwo proekologiczne oraz cyfryzację procesów” – ocenia Mariusz Górecki, prezes Atlas Ward Polska.

ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to obecnie „must have” dla każdej firmy, która chce się liczyć na rynku. Inwestowanie w ESG buduje długoterminową wartość marki w oczach klientów i inwestorów, którzy coraz częściej wymagają od przedsiębiorców, by działali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

„Budynki odpowiadają za około 40 proc. globalnego zużycia energii i jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych, z kolei magazyny są jednym z głównych ogniw w łańcuchach dostaw. Deweloperzy i ich najemcy poszukują zatem rozwiązań, aby osiągać cele neutralności klimatycznej w budynkach, co wynika nie tylko z konieczności implementacji unijnego prawa, ale oczekiwań szeroko pojętego rynku” — tłumaczy Mariusz Górecki, prezes zarządu i dyrektor generalny Atlas Ward Polska.

Firma specjalizuje się w kompleksowej budowie parków logistycznych i magazynowych, zakładów produkcyjnych oraz obiektów wielkopowierzchniowych, m.in. apartamentowców czy budynków biurowych i handlowo-usługowych. Dotychczas zrealizowała 750 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 5,5 mln m2.

Atlas Ward Polska jest także jednym z nielicznych w kraju, generalnych wykonawców będących jednocześnie Jednostką Certyfikującą inwestycje w systemie BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Określa on, czy dana inwestycja została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, gwarantującymi wysokie parametry w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania czy optymalizacji kosztów eksploatacji.

Zielone budynki coraz popularniejsze

Odpowiedni certyfikat warunkuje obecnie wartość danego obiektu, gdyż według raportu Colliers „Market Insights” już 80 proc. najemców obiektów magazynowych, przemysłowych i logistycznych wymaga od deweloperów zastosowania konkretnych rozwiązań środowiskowych. Presja rynku przynosi efekty: w 2022 roku tzw. zielone budynki magazynowe stanowiły już w Polsce ponad 41 proc. wszystkich powierzchni.

„System oceny BREEAM jest jednym z kluczowych mierników zrównoważonego rozwoju w kontekście budownictwa magazynowego i logistycznego. Warto przypomnieć, że pierwszy obiekt w Polsce, który otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie >>Outstanding<< w kategorii BREEAM Final New Construction dla obiektów przemysłowych, to zrealizowana przez nas inwestycja Panattoni Park Szczecin III” – zaznacza prezes Atlas Ward Polska.

Kolejnym czynnikiem kształtującym dynamiczny rozwój polskiego rynku jest cyfryzacja procesów budowlanych, pozwalająca zarówno na przyspieszenie realizacji inwestycji, jak i maksymalizujące bezpieczeństwo wykonawców oraz przyszłych użytkowników.

„Na każdym etapie pracy kładziemy szczególny nacisk na wieloaspektową optymalizację procesu inwestycyjnego — począwszy od ofertowania, przez sporządzenie planów w naszym własnym biurze projektowym, po kontraktację, budowę i zarządzanie obiektem, wykorzystujemy metodykę BIM (ang. Building Information Modeling). Dążymy również do optymalnego wykorzystania oprogramowania informatycznego w całej organizacji oraz dbamy o rozwój w obszarze Digital Workplace” – wyjaśnia Małgorzata Barańska, dyrektor ds. marketingu i PR w Atlas Ward Polska.

Troska o środowisko, optymalizacja procesów, digitalizacja — wszystkie te elementy wymagają coraz bliższej i wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy światem nauki a biznesem, w tym branżą budowlaną. Cel jest oczywisty: rozwijanie i efektywne wdrażanie nowych technologii oraz wzmacnianie konkurencyjności całego sektora.

„Nasza marka stale i blisko współpracuje ze środowiskiem akademickim, m.in. Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W kwietniu 2023 roku zostaliśmy partnerem Politechniki Krakowskiej – pierwszej uczelni w Polsce, która wprowadziła do swojej oferty studia związane z metodyką BIM. W czerwcu podpisaliśmy też porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu” – mówi Mariusz Górecki.

W ramach umów studenci mogą odbywać praktyki i odwiedzać jednostki firmy, uczestniczyć w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych, a realizować prace dyplomowe na praktyczne tematy, powiązane z działalnością Atlas Ward Polska.

Spółka należy do grona największych i najdynamiczniej rozwijających się firm w naszym kraju — w jej portfolio znajdują się m.in. park logistyczny 7R Park Sosnowiec, trzy centra dystrybucyjne Dino Polska o powierzchni około 150 tys. m2 czy rozbudowa zakładu produkcyjnego Bridgestone w Stargardzie. O potencjale Atlas Ward Polska świadczy też 288. miejsce w rankingu największych, polskich przedsiębiorstw pod względem przychodów – „Lista 500” dziennika Rzeczpospolita. To awans o 131 pozycji względem ubiegłorocznego zestawienia.

