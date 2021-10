Światowy rynek smartfonów się skurczył. Producenci podnoszą ceny

fot. Fit Ztudio / / Shutterstock

Globalny rynek sprzedaży smartfonów skurczył się o 6 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy – podała firma Canalys. Główny powód zmniejszenia rynku to brak komponentów niezbędnych do produkcji. "Nadchodząca fala popytu jest niemożliwa do zaspokojenia".

Światowy rynek sprzedaży smartfonów zmniejszył się o 6 proc. w III kwartale 2021 r. do analogicznego okresu przed rokiem – informuje Canalys. Jako główny powód niekorzystnej zmiany firma podaje brak komponentów, które są kluczowe w produkcji urządzeń.

"Głód chipsetów naprawdę nadszedł. Przemysł smartfonów dąży do maksymalizacji produkcji urządzeń najlepiej, jak potrafi. Po stronie podaży producenci chipsetów podnoszą ceny, aby zniechęcić do nadmiernego zamawiania, próbując zamknąć lukę między popytem a podażą. Ale mimo to niedobory nie znikną aż do 2022 roku. W wyniku tego, a także wysokich kosztów globalnego transportu, marki smartfonów niechętnie podniosły ceny detaliczne urządzeń" – mówi główny analityk Canalys, Ben Stanton.

W kanałach sprzedaży może pojawiać się nerwowość związana z nadchodzącym światowymi okresami zwiększonych zakupów m.in. z okazji Czarnego Piątku lub Dnia Singla w Chinach. "Zapasy smartfonów w kanałach są już na wyczerpaniu, a ponieważ coraz więcej klientów zaczyna przewidywać te cykle sprzedaży, nadchodząca fala popytu będzie niemożliwa do zaspokojenia. Klienci powinni spodziewać się, że w tym roku przeceny smartfonów będą mniej agresywne. Jednak aby uniknąć rozczarowania klientów, marki smartfonów, które są ograniczone w marży, powinny szukać możliwości łączenia w pakiety innych urządzeń, takich jak wearables i IoT, aby stworzyć dobre zachęty dla klientów" – dodaje Stanton.

Samsung ma blisko jedną czwartą rynku

W czołówce liderów na rynku smartfonów bez większych zmian. Swoją pozycję umocnił Apple, który w III kwartale posiada 15 proc. udziały w rynku. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w tabeli poniżej.

Sprzedaż smartfonów w III kwartale 2021 r. Firma III kw. 2020 r. III kw. 2021 r. Samsung 23% 23% Apple 12% 15% Xiaomi 14% 14% vivo 9% 10% OPPO 9% 10% źródło: Canalys

