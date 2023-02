Mercator Medical: na rynku rękawic nadal panuje nadpodaż

Na rynku rękawic nadal zauważalna jest duża nadpodaż, a światowy rynek nie ustabilizuje się w tym roku - oceniła Monika Żyznowska, wiceprezes Mercator Medical, podczas wtorkowej wideokonferencji. Poinformowała, że widoczne są jednak pierwsze sygnały zwyżkowego trendu cenowego.

"Tak jak mówiliśmy na poprzednich konferencjach, obecnie mamy do czynienia z bardzo dużą nadpodażą na rynku rękawic. Branża jest w fazie kryzysu, zwłaszcza po stronie producentów rękawic, co jest widoczne dość mocno w wynikach (...). My również borykamy się z tymi problemami" – powiedziała wiceprezes Monika Żyznowska.

Jak wyjaśniła, związane jest to z zaniżaniem cen rękawic na rynku spowodowanym m.in. wsparciem w formie dofinansowania przez rząd chiński branży na tym rynku.

"Do tego dochodzi nadpodaż globalna, która jeszcze jest efektem postcovidowym" – dodała.

Żyznowska poinformowała, że widoczne są jednak pierwsze zapowiedzi korekty cen.

"Widzimy pierwsze jaskółki, że w zakupie rękawic ceny zaczną się podnosić. Takie podwyżki cen Chińczycy zaczynają przewidywać u siebie, komunikować, że zaczną podnosić ceny rękawic (...), to będzie prowadzić do tego, że cena będzie się balansowała. (...) Podobne komunikaty są z firm malezyjskich" - powiedziała.

"Te głosy, które słyszymy (...), mówią o tym, że światowo rynek się nie ustabilizuje w tym roku właśnie zważywszy na 30 proc. nadpodaż rękawic. Natomiast pierwsze jaskółki trendu zwyżkowego cenowego odczytujemy dość pozytywnie" - dodała.

Wiceprezes pytana, czy na rynku widoczne są procesy konsolidacyjne poinformowała, że następują upadłości i przejęcia spółek. Jako przykład podała ogłoszenie upadłości przez Batist, czy przejęcie Sempermed.

"Sporo fabryk w Azji jest wystawionych na sprzedaż. (...) Myślę, że dochodzi do konsolidacji w branży, a mniejsze spółki dystrybucyjne nie radzą sobie z postcovidową rzeczywistością, zwłaszcza takie, które nie mają zgromadzonych środków, by przetrwać ten kryzys w branży. (...) Nie zastanawiamy się nad zakupem żadnej z tych fabryk. Często są to fabryki robione przez amatorów branżowych i nie będą spełniać wyśrubowanych standardów, czy to dotyczących jakości, czy efektywności" - powiedziała Żyznowska.

"Uważamy, że w tym momencie dalsze inwestowanie w produkcję w sytuacji kryzysu, bez pewności, kiedy kryzys odbije - bo odbić musi, tylko nie wiemy kiedy - byłoby nieracjonalne" - dodała.

Na początku lutego Mercator Medical podał szacunki wyników za czwarty kwartał 2022 r. Strata netto w tym okresie szacowana jest na około 49,2 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku netto rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 110,8 mln zł, wobec 278,3 mln zł w czwartym kwartale 2021 r. oraz 138,9 mln zł w trzecim kwartale 2022 r.

Skonsolidowany wynik EBITDA w czwartym kwartale był ujemny i wyniósł około -35,9 mln zł, wobec 4,7 mln zł w czwartym kwartale 2021 r. oraz 8 mln zł w trzecim kwartale 2022 r. (PAP Biznes)

