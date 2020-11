Rynek pracy w październiku: zatrudnienie wyhamowało, płace wzrosły

Shutterstock

Październik przyniósł wyhamowanie dynamiki zatrudnienia przy utrzymaniu umiarkowanego wzrostu nominalnych płac w sektorze przedsiębiorstw. Dane z polskiego rynku pracy okazały się zbieżne z oczekiwaniami ekonomistów.

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosła 6 318,3 tys. i była o 5,9 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

To kontynuacja odbicia zapoczątkowanego w czerwcu (+12 tys.) i kontynuowanego w lipcu (+66 tys.) oraz w sierpniu (+43 tys.) i już nieco słabiej we wrześniu (+17,4 tys.). Dla porównania, w marcu, kwietniu i maju polska gospodarka utraciła 272 tys. etatów, licząc tylko firmy zatrudniające ponad 9 pracowników.

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS.

- W październiku 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano przyjęcia do pracy pracowników oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii. Przełożyło się to na minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1% w porównaniu z wrześniem br. (we wrześniu br. w stosunku do sierpnia br. zaobserwowano wzrost o 0,3%) – informuje GUS.

Najgłębszy w 15-letniej historii tych statystyk regres zatrudnienia miał miejsce w kwietniu. GUS pokazał wtedy spadek liczby etatów o 152,9 tys., co w znacznym stopniu było efektem przejścia pracowników na zasiłki opiekuńcze i chorobowe, urlopy bezpłatne czy postojowe. Z kolei w maju rozpoczęło się „odmrażanie gospodarki”, ale z rynku ubyło kolejnych 85 tys. etatów.

Roczna dynamika liczby zatrudnionych wyniosła -1,0%, czyli więcej niż we wrześniu (-1,2% rdr) oraz wyraźnie więcej niż w poprzednich miesiącach (-1,5% w sierpniu, -2,3% w lipcu i -3,3% w czerwcu). To także rezultat nieznacznie lepszy od -1,1% oczekiwanych przez ekonomistów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w październiku 5 458,88 złotych i nominalnie było o 4,7 proc. wyższe niż przed rokiem – obliczył GUS. Rynkowy konsensus zakładał wzrost „średniej krajowej” o 4,6% rdr wobec wzrostu o 5,6% odnotowanego we wrześniu.

/ Obliczenia Bankier.pl na podstawie danych GUS.

Jednakże ten całkiem przyzwoity wzrost w ujęciu nominalnym w większości „zjadła” wysoka inflacja, czyli zjawisko spadku siły nabywczej pieniądza. Według oficjalnych statystyk inflacja CPI w październiku wyniosła 3,1%. Oznacza to, że realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ukształtowała się na poziomie zaledwie 1,56%. Dla porównania, przed wiosennym lockdownem realne wynagrodzenia rosły w tempie 2-3% rocznie.

Warto przypomnieć, że przytoczona powyżej kwota to wynagrodzenie przed potrąceniem podatków od pracy (składek na ZUS i zaliczki na PIT). Ponadto dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników, statystyki te obejmują więc niespełna 40 proc. pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Nieco lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko raz na 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada 2019 roku i dotyczyły stanu na październik 2018 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4094,98 zł brutto, czyli około 2919,54 zł netto (tzn. „na rękę”).

KK