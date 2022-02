Rynek pracy w Rzeszowie. Jakie kierunki warto ukończyć, by znaleźć zatrudnienie?

fot. krystianwin / / Pixabay

Na rynku pracy w Rzeszowie brakuje specjalistów, jednak absolwenci najpopularniejszych dostępnych w mieście kierunków edukacji mogą napotkać trudności w znalezieniu zatrudnienia. Sprawdź, do kogo skierowane są oferty pracy w Rzeszowie i co tutejszy rynek pracy może zaoferować mieszkańcom. Jakie kierunki warto ukończyć, by znaleźć zatrudnienie?

Rynek pracy w Rzeszowie 2021

Rzeszów jest blisko 200-tysięcznym miastem, co czyni go największym ośrodkiem miejskim w województwie podkarpackim. Dominującymi sektorami lokalnej gospodarki są lotnictwo, nowe technologie, przemysł farmaceutyczny - to przede wszystkim w nich na chętnych czeka atrakcyjna praca. Rzeszów to miasto, w którym wynagrodzenia oraz stopa bezrobocia zbliżone są do ogólnopolskiej średniej, a kondycję lokalnego rynku pracy można określić jako dobrą. Większość mieszkańców miasta zatrudniona jest w usługach, handlu i budownictwie.

Według wyników rankingu „Złota Setka Firm Podkarpacia” w 2019 roku w województwie podkarpackim funkcjonowały 1 304 małe przedsiębiorstwa (zatrudniających 10-49 pracowników), 660 średnich firm (50-249 pracowników) i 147 duże zakłady (od 250 pracowników). W pierwszej dziesiątce największych firm w województwie znalazły się następujące przedsiębiorstwa z Rzeszowa:

BAUSCH HEALTH Poland Sp. z o.o.,

PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A.,

HAMILTON SUNDSTRAND Poland Sp. z o.o.

Korzystna lokalizacja miasta i dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej sprawiają, że kolejne firmy chętnie decydują się na inwestycje w stolicy regionu. To z kolei przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy w Rzeszowie i różnorodność możliwości zawodowych dostępnych dla jego mieszkańców.

Zarobki w Rzeszowie

Przeciętne wynagrodzenia w województwie podkarpackim są znacznie niższe od średniej krajowej. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku mieszkańcy regionu zarabiali średnio 4 388 zł brutto miesięcznie, a w 2020 roku - 4 707 zł brutto miesięcznie, tymczasem w całej Polsce średnie pensje wynosiły 5 181 zł brutto w 2019 roku i 5 523 zł w 2020 roku.

Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

Rzeszów jest jednak podkarpackim miastem na prawach powiatu, w którym zarabia się najwięcej. Oferowane w Rzeszowie zarobki w 2019 roku wynosiły 5 117 zł brutto, a w 2020 roku już 5 518 zł brutto. Jest to kwota zbliżona do średniej krajowej.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku najwięcej w całym województwie podkarpackim zarabiali pracownicy sektora informacji i komunikacji (8 603 zł brutto), a powyżej średniej plasowały się także wynagrodzenia zatrudnionych w przemyśle, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz obsłudze rynku nieruchomości. Najniższe pensje otrzymywali z kolei pracownicy zajmujący się administrowaniem i działalnością wspierającą (3 173 zł brutto), niewiele wyższe były zarobki w sektorze zakwaterowania i gastronomii. Poniżej średniej pensji otrzymywały także osoby pracujące w transporcie i gospodarce magazynowej, handlu, naprawie pojazdów samochodowych oraz budownictwie.

Stopa bezrobocia w Rzeszowie

W porównaniu do sytuacji w całym województwie podkarpackim bezrobocie w Rzeszowie jest na stosunkowo niskim poziomie. Na koniec 2019 roku osiągnęło ono wartość 4,8 proc., podczas gdy w Polsce bezrobotnych było 5,2 proc. osób w wieku produkcyjnym, zaś na Podkarpaciu - 7,9 proc.

Wybuch pandemii COVID-19 negatywnie wpłynął na rzeszowski rynek pracy. Z danych GUS wynika, że na koniec I kwartału 2020 roku stopa bezrobocia w Rzeszowie była równa 4,9 proc., zaś w czerwcu - już 5,5 proc. Trudna sytuacja epidemiczna w Polsce oraz obowiązujące wówczas ograniczenia sprawiły, że w grudniu 2020 bezrobocie w Rzeszowie wynosiło 5,8 proc., w województwie podkarpackim - 9,1 proc., a w całej Polsce - 6,3 proc.

Dane za 2021 rok pokazują, że sytuacja w stolicy Podkarpacia uległa poprawie. Stopa bezrobocia w Rzeszowie wynosiła:

w styczniu - 6,0 proc.,

w lutym - 6,0 proc.,

w marcu - 5,9 proc.,

w kwietniu - 5,8 proc.,

w maju - 5,7 proc.,

w czerwcu - 5,6 proc.,

w lipcu - 5,6 proc.,

w sierpniu - 5,5 proc.,

we wrześniu - 5,3 proc.,

w październiku - 5,1 proc.,

w listopadzie - 5,0 proc.

Obecnie kondycja rynku pracy w największym mieście w województwie podkarpackim jest zbliżona do stanu sprzed pandemii. Nie bez znaczenia pozostaje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który realizuje działania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej mieszkańców oraz promocji zatrudnienia. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Rzeszowie oraz okolicach mogą zgłosić się do PUP i skorzystać z dostępnych w nim form wsparcia, np. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w podnoszeniu kwalifikacji czy świadczeń pieniężnych.

Kierunki kształcenia w Rzeszowie

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że w Rzeszowie działają szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, takie jak licea ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe. Osoby zainteresowane sztuką mogą kształcić się w Liceum Szkół Plastycznych i Szkole Policealnej Plastycznej, z kolei młodzież z niepełnosprawnością może podjąć edukację w Rzeszowie np. w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. Pozostałe kierunki kształcenia w technikach i szkołach zawodowych na terenie stolicy województwa podkarpackiego umożliwią pracę w sektorach:

reklamowym, nowych technologii (technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk),

mechanicznym, elektryczno-elektronicznym i energetycznym (technik mechanik, technik elektronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, technik automatyk, technik mechatronik, mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik lotniczy),

produkcyjnym (operator obrabiarek skrawających),

hotelarsko-gastronomiczno-turystycznym i spożywczym (cukiernik, kucharz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, kelner),

TSL i motoryzacyjnym (technik spedytor, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, lakiernik, blacharz samochodowy, kierowca mechanik),

rolno-hodowlanym (technik leśnik, technik ogrodnik, ogrodnik, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu),

budowlanym (technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik inżynierii sanitarnej, technik budownictwa),

ekonomiczno-administracyjno-biurowym (technik analityk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości).

Ponadto na chętnych czekają również takie kierunki jak:

technik lotniskowych służb operacyjnych,

technik eksploatacji portów i terminali,

technik awionik,

technik usług fryzjerskich,

technik przemysłu mody,

technik stylista,

krawiec,

technik fotografii i multimediów.

W Rzeszowie funkcjonują także szkoły wyższe - Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie oraz WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Kandydaci mogą zdobyć wykształcenie wyższe, wybierając spośród ponad 90 dostępnych kierunków.

Potrzeby rynkowe w Rzeszowie

Zgodnie z prognozami „Barometru zawodów” na 2022 rok w Rzeszowie nie zabraknie zawodów deficytowych, tzn. takich, w których liczba kandydatów będzie mniejsza niż zapotrzebowanie pracodawców na pracowników. Kto ma największe szanse na zatrudnienie? Według dostępnych danych na rynku pracy w Rzeszowie poszukiwani będą przede wszystkim:

administratorzy stron internetowych,

betoniarze i zbrojarze,

cieśle i stolarze budowlani,

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

kierownicy budowy,

lekarze,

magazynierzy,

monterzy instalacji budowlanych,

murarze i tynkarze,

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,

pielęgniarki i położne,

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,

pracownicy sprzedaży internetowej,

projektanci i administratorzy baz danych, programiści,

robotnicy budowlani,

robotnicy obróbki drewna i stolarze,

spawacze.

Kto może mieć problem ze znalezieniem pracy w Rzeszowie?

Według prognoz ekspertów na rzeszowskim rynku pracy pojawią się znaczne nadwyżki. Pracodawcy nie będą w stanie zatrudnić absolwentów wielu kierunków, którzy poszukiwać będą zatrudnienia w swoich zawodach. Nadwyżki wystąpią w poniższych branżach i profesjach:

spożywczej i gastronomicznej: cukiernicy, kelnerzy i barmani,

ekonomiczno-administracyjnej i biurowej: ekonomiści, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej,

budowlanej: kamieniarze,

TSL: kierownicy ds. logistyki, spedytorzy i logistycy.

Ponadto problemy ze znalezieniem pracy w Rzeszowie w 2022 roku mogą mieć: filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fotografowie, fryzjerze, instruktorzy rekreacji i sportu, monterzy maszyn i urządzeń, ogrodnicy i sadownicy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz technicy informatycy.

Najpopularniejsze branże w Rzeszowie

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku w Rzeszowie zatrudnionych było 95 637 osób, co czyniło stolicę Podkarpacia największym rynkiem pracy w całym województwie. Praca czeka na kandydatów między innymi w sektorze usługowym, handlowym i budowlanym.

Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

Ze struktury zatrudnienia w Rzeszowie wynika, że najwięcej osób zatrudniają podmioty z branży handlu, naprawy pojazdów samochodowych, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji (ponad 24,2 tys.), na drugim miejscu należy zaś wskazać firmy zajmujące się przemysłem i budownictwem (ponad 22,8 tys.). Najmniej osób pracuje w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości (niecałe 3,5 tys.), a także w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - niespełna 3,4 tys.).

Oferty pracy w Rzeszowie

Obserwując strukturę zatrudnienia mieszkańców Rzeszowa oraz zapotrzebowanie na pracowników w stolicy województwa podkarpackiego, można zauważyć, że pracodawcy poszukują przede wszystkim specjalistów oraz pracowników fizycznych. By zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, warto rozważyć wybór kierunku związanego z branżą budowlaną, studia medyczne, zdobycie uprawnień wysokościowych, prawa jazdy kat. C lub C+E. Firmy zamieszczające oferty pracy w Rzeszowie często wymagają także pewnych umiejętności twardych i/lub miękkich, takich jak np. obsługa maszyn, doskonała organizacja pracy, odpowiedzialność i terminowość. Ponadto przydatne mogą okazać się ukończone szkolenia oraz kursy zawodowe.

Należy jednak zauważyć, że absolwenci popularnych kierunków mogą napotkać pewne trudności przy poszukiwaniu pracy. Wynika to ze zbyt małej liczby miejsc pracy, a zbyt dużego napływu osób, które ukończyły kierunki związane m.in. z logistyką, ekonomią, filozofią, kulturoznawstwem, fotografią, fryzjerstwem, turystyką czy żywieniem, a także szkoły artystyczne. Z tego względu zatrudnienie w zawodzie znajdą osoby posiadające największe doświadczenie oraz wiedzę, a atutem kandydatów będą również dodatkowe szkolenia branżowe.

Chcąc znaleźć zatrudnienie na rynku pracy w Rzeszowie, kandydaci powinni zapoznać się z jego realiami oraz aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem pracodawców na przedstawicieli określonych profesji, a także sprawdzić aktualne oferty pracy i wymagania pracodawców. Na ich podstawie mogą oni przygotować ścieżkę rozwoju i wybrać odpowiedni kierunek kształcenia, który umożliwi im pracę w wybranym zawodzie.

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl