Rynek pracy specjalistów w 2020. Kogo szukano, a kto szukał zatrudnienia

fot. Startup Stock Photos / Pexels

2020 rok na rynku pracy był nazywany rokiem wyzwań i trudności spowodowanych epidemią koronawirusa. Na portalu Pracuj.pl odnotowano wyraźne spadki ofert pracy przy jednoczesnym większym zaangażowaniu się kandydatów.

W 2020 roku zamieszczono mniej ofert pracy niż w 2019 i 2018 roku, jednak nie jest to wynik tak zły, jak prognozowano na początku epidemii. Największy spadek odnotowano w drugim kwartale, a najlepszym pod kątem liczby ogłoszeń okazał się trzeci kwartał 2020 roku.

Wśród najczęściej rekrutowanych specjalizacji można wymienić: handel i sprzedaż (spadek o 3 proc. w porównaniu do 2019 roku), obsługa klienta (spadek o 3 proc. r/r), IT (spadek o 1 proc. r/r), finanse oraz inżynieria (spadek o 1 proc. r/r).

Jeśli chodzi o branże, które prowadziły rekrutacje w 2020 roku, to najczęściej były to: bankowość i finanse (11 proc. ofert), handel i sprzedaż B2C (9 proc.), produkcja FMCG (9 proc.), IT (7 proc.), handel B2B (7 proc.), budownictwo/inżynieria (6 proc.).

Co piąte ogłoszenie zamieszczone w ubiegłym roku na portalu Pracuj.pl pochodziło z firm z województwa mazowieckiego (21 proc.), jednocześnie to województwo zanotowało najmocniejszy spadek liczby ogłoszeń w porównaniu do 2019 roku - o 4 proc. Na kolejnych miejscach wśród regionów, gdzie najczęściej szukano pracowników, znalazły się: województwo dolnośląskie (10 proc.) oraz wielkopolskie, śląskie i małopolskie (po 9 proc.).

Największe zaangażowanie użytkowników w okresie kwiecień-czerwiec wzbudzały następujące kategorie: administracja biurowa, internet/ecommerce, reklama, call center, programowanie czy transport.

– Dziś możemy powiedzieć, że na szczęście dotychczas nie spełniły się najczarniejsze scenariusze. Prognozy części ekonomistów i renomowanych instytucji z okresu tzw. pierwszego lockdownu wskazywały na ryzyko dwucyfrowej stopy bezrobocia w Polsce na koniec 2020 roku. Tymczasem według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii osiągnęła ona w czerwcu br. poziom 6,1 proc., na którym utrzymywała się aż do listopada (w momencie publikacji niniejszego komentarza nie dysponowaliśmy jeszcze danymi MRPiT za grudzień 2020). Nieco mniej optymistycznie wyglądają prognozy PKB Polski w 2020 roku – OECD prognozuje spadek na poziomie 3,5 proc., przy umiarkowanym wzroście w następnych dwóch latach. To jednak wciąż lepsze wyniki od tych prognozowanych na początku pandemii – komentuje wyniki raportu Rafał Nachyba, dyrektor zarządzający Pracuj.pl.

Weronika Szkwarek