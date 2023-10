Rynek pracy słabnie? Na Wall Street się cieszą

Nieoczekiwanie słabe wyniki amerykańskiego rynku pracy wyraźnie poprawiły nastroje na Wall Street. W dół poszły rentowności obligacji skarbowych, a giełdowe indeksy odbiły się po niedawnych spadkach.

W tym tygodniu kluczowe dla rynków finansowych są statystyki z amerykańskiego rynku pracy. We wtorek była to ankieta JOLTS, w środę raport ADP, a w piątek będą to oficjalne rządowe statystyki zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP).

O ile JOLTS-y bardzo pozytywnie zaskoczyły, tak ADP mocno rozczarował. Według tego raportu liczba nowych etatów w sektorze prywatnym we wrześniu wzrosła już tylko o 89 tys. To najsłabszy wynik od ponad dwóch lat oraz rezultat o połowę gorszy niż w sierpniu. A także odczyt wyraźnie niższy od rynkowego konsensusu na poziomie 155 tys.

Najmocniej na raport ADP zareagował ostatnio mocno rozchwiany rynek długu. Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA w trakcie dnia spadła z 16-letniego szczytu na poziomie 4,8870% do 4,7180% pod koniec dnia. Po 8-10 pb. w dół poszły też rentowności na praktycznie całej długości krzywej terminowej od trzech lat w górę.

To właśnie ostry wzrost rynkowych stóp procentowych w ostatnich tygodniach tak martwił giełdowych inwestorów. Stąd też czwartkowe obniżki rentowności Treasuries dały na Wall Street dzień wytchnienia od spadków. Dow Jones drgnął w górę o 0,39%, finiszując z wynikiem 33 129,55 pkt. S&P500 wzrósł o 0,81%, dochodząc do poziomu 4 263,75 pkt. Była to najlepsza od trzech tygodni sesja w wykonaniu tego indeksu.

Najlepiej poradził sobie Nasdaq, który po zwyżce o 1,35% zameldował się na wysokości 13 236,01 pkt. Indeks ten jest mocno obciążony wielkimi spółkami technologicznymi, dla których wycen wzrost długoterminowych stóp procentowych jest bardzo niekorzystny. Stąd też w czwartek notowania bigtechów wyraźnie odreagowały po środowych spadkach. Akcje Microsoftu, Amazonu, Alphabetu czy Mety zyskały po ok. 2%.

Z kolei mocna, bo przeszło 5-procentowa – przecena ropy naftowej zaszkodziła walorom firm z branży paliwowej. Akcje Exxon Mobil potaniały o prawie 4%, a Chevrona o 2,3%. Jednakże zdecydowana większość giełdowych sektorów świeciła się na zielono.

Jednakże losy giełdowego tygodnia powinny rozstrzygnąć się dopiero w piątek, gdy rządowe Biuro Statystyki Pracy opublikuje swój comiesięczny raport z rynku pracy. Do wczoraj rynkowy konsensus zakładał wrześniowy przyrost zatrudnienia w wysokości 170 tys. – czyli z grubsza podobnie jak w poprzednich miesiącach. Ale po publikacji raportu ADP oczekiwania mogły ulec zmianie. Z punktu widzenia posiadaczy akcji optymalny byłby wynik gorszy od rynkowego konsensusu, ale nie aż tak słaby, aby wzbudzić obawy przed recesją.

