Rynek pracy potrzebuje handlowców

Shutterstock

Handlowcy cieszyli się największą popularnością między pierwszym a trzecim kwartałem 2020 roku. Na kolejnych miejscach znaleźli się specjaliści obsługi klienta, eksperci IT i finansiści. Spadek liczby ofert w porównaniu do ubiegłego roku wyniósł 10 proc.

Jak czytamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez Pracuj.pl, między styczniem a wrześniem zamieszczono niecałe 400 tys. ofert zatrudnienia, w analogicznym okresie rok temu było ich 10 proc. więcej. Po odmrożeniu gospodarki, jak wynika z analizy Pracuj.pl, liczba ogłoszeń systematycznie rosła i między sierpniem a wrześniem wzrosła o 19 proc.

– Na samym początku 2020 roku spodziewaliśmy się, że zakończy się dekada nieustannego wzrostu rynku pracy. Jednocześnie prognozowaliśmy, że aktywność rekrutacyjna firm ustabilizuje się na stałym, wysokim poziomie. Życie pisze jednak niespodziewane scenariusze. Wybuch pandemii przyniósł bezprecedensowe zamrożenie rekrutacji, odbijające się wyraźnie na liczbie publikowanych ogłoszeń. W tym początkowym okresie skupialiśmy się na dostarczaniu pracodawcom jak największej liczby nowych narzędzi, rozwiązań i usprawnień, wspierających rekrutację zdalną i działanie w nowych okolicznościach. To także dzięki temu począwszy od maja i stopniowego odmrażania gospodarki pracodawcy sukcesywnie zwiększali swoją aktywność na Pracuj.pl. W efekcie spadki liczby ogłoszeń w perspektywie trzech kwartałów są wyraźnie niższe, niż można by się spodziewać np. w okresie ścisłego lockdownu, gdy w najgorszym momencie potrafiły sięgać nawet 50 proc. – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Między I a III kwartałem 2020 roku niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyli się specjaliści od handlu i sprzedaży (33 proc. ofert pracy). W porównaniu do analogicznego okresu rok temu nastąpił wzrost o 3 proc. wśród ogłoszeń kierowanych do tych specjalistów. Spadła natomiast, choć nieznacznie, liczba ofert dla specjalistów ds. obsługi klienta (18 proc. w 2020 roku i 21 proc. w 2019 roku) oraz IT (z 15 do 14 proc.). Na niezmiennym poziomie utrzymał się udział ofert dla finansistów i inżynierów.

Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów średniego szczebla (61 proc.), następnie prowadzone były rekrutacje na stanowiska eksperckie (13 proc.), a najrzadziej szukano asystentów i praktykantów (łącznie około 5 proc. ofert).

Weronika Szkwarek