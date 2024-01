Rynek obligacji w 2024 roku wygląda bardziej atrakcyjnie niż rynek akcji - uważają eksperci Franklin Templeton. Ich zdaniem, warto wybierać akcje o zrównoważonym wzroście i stawiające na dywidendy.

"Uważamy, że 2024 r. może być dobrym rokiem dla inwestorów. Z perspektywy wyceny uważamy, że rynek obligacji wygląda bardziej atrakcyjnie niż rynek akcji ważony kapitalizacją (cap), chociaż są wyraźnie sektory, w których notowane są do wartości wewnętrznej, które również mogą na tym skorzystać. Najbardziej atrakcyjne możliwości inwestycji kapitałowych w 2024 r. koncentrują się na rynkach wschodzących, globalne akcje poza USA i akcje o małej kapitalizacji" - napisano w komentarzu, w którym zespoły inwestycyjne Franklin Templeton dzielą się możliwościami inwestycyjnymi w różnych klasach aktywów w najnowszej globalnej prognozie inwestycyjnej.

Zdaniem analityków, obniżki stóp procentowych w USA i słabszy dolar amerykański, a także oznaki spowolnienia wzrostu w Stanach Zjednoczonych to katalizatory, które będą pozytywne dla akcji z rynków wschodzących i spoza USA.

"Uważamy, że szeroko rozumiane akcje defensywne są gotowe do odbicia w miarę spowolnienia gospodarczego. Wąski wzrost z 2023 r. stworzył ekstremalne rozbieżności między akcjami o małej i średniej kapitalizacji w porównaniu z dużymi spółkami, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi w ujęciu względnym" - napisano.

Wzrost napędzany czynnikami makroekonomicznymi i rozczarowania zyskami będą prawdopodobnie globalne i analitycy sugerują, że inwestorzy powinni ograniczyć ryzyko na rzecz bardziej cyklicznych sektorów, stylów i - do pewnego stopnia - regionów. Słabszy dolar będzie miał również wpływ na alokacje regionalne.

"Uważamy, że inwestorzy powinni rozszerzyć swoje horyzonty poza horyzonty poza "Siedmiu Wspaniałych" o atrakcyjnie wyceniane, wysokiej jakości spółki o średniej i małej kapitalizacji i małych spółek na całym szerszym rynku" - dodano.

W ocenie ekspertów Franklin Templeton, wyceny akcji pozostają bardziej korzystne w Europie i Azji niż w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, choć kluczowe pozostaje selektywne podejście.

"Na wszystkich rynkach preferujemy akcje o zrównoważonym wzroście i dywidendach. Należy zauważyć, że nasze preferencje nie dotyczą samej stopy dywidendy. W końcu akcje o wysokiej stopie dywidendy obejmują wiele cyklicznych lub nadmiernie lewarowanych spółek, których ceny stają się fundamentalnie obniżone w okresach słabych wyników finansowych, co ostatecznie prowadzi do cięć dywidend. Preferujemy jakość dywidendy. Spółki wysokiej jakości, które konsekwentnie zwiększają dywidendy w oparciu o zrównoważone i mniej zmiennych źródłach rentowności - mogą zapewnić lepszą stabilność i ochronę przed spadkami na trudnych rynkach" - napisano.

Dodają, że nadal istnieje wiele możliwości tematycznych, zwłaszcza w obszarach transformacji energetycznej, starzenia się populacji i sztucznej inteligencji.

"Poszukiwanie wartościowych akcji może zapewnić inwestorom bardziej zdywersyfikowaną globalną ekspozycję i potencjalnie bardziej spójne zwroty w czasie. W Europie widzimy duże, globalnie konkurencyjne spółki notowane po atrakcyjnych wycenach i zapewniające potencjalną szansę na atrakcyjne zwroty w przyszłości" - napisano w komentarzu.

Eksperci Franklin Templeton oceniają, że główne ryzyka obejmują wstrząsy geopolityczne, recesję, politykę fiskalną Stanów Zjednoczonych i nadchodzące wybory. Największą niespodzianką może być niska inflacja.

Wraz ze wzrostem i rozczarowaniem zyskami, spready kredytowe prawdopodobnie będą się rozszerzać. Rentowności obligacji, które gwałtownie spadły w czwartym kwartale 2023 roku, zdaniem Franklin Templeton mogą jeszcze spaść. Uważają oni, że dolar jest gotowy do deprecjacji.

Na poziomie regionalnym największe obawy dotyczą rezydują w Europie. Europejskie spółki już odnotowały słabsze marże i ogólną rentowność niż ich globalna grupa porównawcza, pomimo pozytywnego wpływu dodatnich różnic kursowych, które wynikają ze słabości euro.

"Trudno wyobrazić sobie większy entuzjazm dla europejskich spółek, gdy globalny wzrost spowalnia a dolar amerykański słabnie. Z drugiej strony, Japonia oferuje bardziej odporną historię zysków dzięki sekularnemu wzrostowi marż operacyjnych. Co więcej, na razie jen pozostaje słaby na globalnych rynkach walutowych, biorąc pod uwagę kontynuowaną przez Bank Japonii politykę (względnego) łagodzenia polityki pieniężnej" - napisano.

"Interesujące są także Chiny. Ostatnie posunięcia w polityce krajowej i zagranicznej (w tym pozytywnie przyjęty szczyt prezydenta Xi Jinpinga z prezydentem USA Joe Bidenem)sugerują, że Chiny w kierunku bardziej pragmatycznego podejścia do krajowych i międzynarodowych priorytetów gospodarczych, co powinno wspierać gospodarkę i zyski. Niedawno na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował swoje prognozy wzrostu dla Chin na 2024 r. prognozy wzrostu dla Chin na 2024 rok. Chiński (kontynentalny) rynek akcji handluje na historycznie niskich wycenach (w stosunku do własnej historii do globalnych rynków rówieśniczych) i biorąc pod uwagę różne anegdotyczne dowody na to, że inwestorzy stronią od chińskich akcji, mogą pojawić się okazje dla kontrarian" - dodali analitycy Franklin Templeton.

Ich zdaniem warto zwrócić uwagę na Indie. Tradycyjnie indyjski rynek akcji był uważany za defensywny w ramach rynków wschodzących, biorąc pod uwagę jego mniej cykliczny skład udziałów w porównaniu z Chinami czy innymi rynkami azjatyckimi.

"Uważamy, że warto przyjrzeć się Indiom także z powodów długoterminowych. Ład korporacyjny i przejrzystość uległy poprawie w porównaniu z innymi krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Indie skorzystają także na większych przepływach inwestorów, ponieważ waga Indii w indeksie MSCI Emerging Market Index została zwiększona 30 listopada" - napisano.

Niezależnie od gwałtownych spadków rentowności długoterminowych obligacji rządowych do połowy czwartego kwartału 2023 r., eksperci Franklin Templeton uważają, że przeważanie wysokiej jakości instrumentów o stałym dochodzie w portfelach ma sens.

"Głównym powodem, dla którego faworyzujemy stały dochód, są nasze obawy o słabszy wzrost w 2024 roku. Słaby wzrost, rosnące bezrobocie i spadająca inflacja skłonią Fed (i inne banki centralne) do obniżenia stóp procentowych. Biorąc pod uwagę te czynniki, stopy osiągnęły szczyt i dlatego powinny spaść. Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe spadły ostatnio poniżej 4 proc. i możemy z łatwością więcej obniżek stóp procentowych w 2024 r. niż około 50 punktów bazowych, które rynek swapów procentowych" - napisano.

"Wzrost i zarobki rozczarowania ujawnią wadliwe modele biznesowe oparte na nadmiernym zadłużeniu, i zarówno sektor korporacyjny, jak i gospodarstwa domowe poniosą skutki. W związku z tym, w ramach obszarów kredytowych preferujemy papiery wartościowe wyższej jakości, bardziej uprzywilejowane w strukturze kapitałowej spółki i instrumenty kredytowe" - dodano. (PAP Biznes)

