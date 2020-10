Rynek mieszkań dwóch prędkości. Raport o cenach w 49 miastach Polski

fot. Oleg Totskyi /

W trzynastu spośród obecnych miast wojewódzkich ceny ofertowe mieszkań wzrosły w ciągu roku poniżej 10 proc. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Znacznie większe wzrosty panują w mniejszych miastach, które 20 lat temu utraciły statusy stolic województw.

We wrześniu 2020 r. najwięcej w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań wpisywano w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Średnie stawki dyktowane w tych trzech miastach wyraźnie odskoczyły od pozostałych. To także jedyne trzy polskie miasta, w których średnia cena ofertowa przekroczyła lub zbliżyła się do bariery 10 000 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w byłych i obecnych miastach wojewódzkich Miasto Województwo Wrzesień 2018 [zł/mkw.] Wrzesień 2019 [zł/mkw.] Wrzesień 2020 [zł/mkw.] Zmiana r/r [proc.] Zmiana 2020 - 2018 [proc.] Biała Podlaska lubelskie 3370 3694 4409 +19,4 +30,8 Białystok podlaskie 5255 5953 6359 +6,8 +21,0 Bielsko-Biała śląskie 4479 5055 5593 +10,6 +24,9 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 5066 5768 6271 +8,7 +23,8 Chełm lubelskie 3253 3737 4307 +15,3 +32,4 Ciechanów mazowieckie 3307 3984 3719 -6,7 +12,5 Częstochowa śląskie 4131 4648 5071 +9,1 +22,8 Elbląg warmińsko-mazurskie 4287 4800 4971 +3,6 +16,0 Gdańsk pomorskie 8317 9314 9781 +5,0 +17,6 Gorzów Wielkopolski lubuskie 3909 4465 4759 +6,6 +21,7 Jelenia Góra dolnośląskie 3544 3951 4642 +17,5 +31,0 Kalisz wielkopolskie 3731 4094 4778 +16,7 +28,1 Katowice śląskie 5495 6586 7020 +6,6 +27,8 Kielce świętokrzyskie 4894 5226 5901 +12,9 +20,6 Konin wielkopolskie 3526 3789 4319 +14,0 +22,5 Koszalin zachodniopomorskie 4494 5036 5423 +7,7 +20,7 Kraków małopolskie 8219 9062 9994 +10,3 +21,6 Krosno podkarpackie 3353 3535 4121 +16,6 +22,9 Legnica dolnośląskie 3255 3899 4501 +15,4 +38,3 Leszno wielkopolskie 4074 4523 5083 +12,4 +24,8 Lublin lubelskie 5582 6198 6867 +10,8 +23,0 Łomża podlaskie 4000 4693 5167 +10,1 +29,2 Łódź łódzkie 4890 5490 6053 +10,3 +23,8 Nowy Sącz małopolskie 4264 4314 4913 +13,9 +15,2 Olsztyn warmińsko-mazurskie 5171 5763 5996 +4,0 +16,0 Opole opolskie 5020 5387 5813 +7,9 +15,8 Ostrołęka mazowieckie 3748 4085 4754 +16,4 +26,8 Piotrków Trybunalski łódzkie 3733 4186 4207 +0,5 +12,7 Piła wielkopolskie 4565 4692 4941 +5,3 +8,2 Poznań wielkopolskie 6764 7240 7830 +8,1 +15,8 Przemyśl podkarpackie 2682 2961 3378 +14,1 +26,0 Płock mazowieckie 3807 4064 4459 +9,7 +17,1 Radom mazowieckie 3826 4386 5083 +15,9 +32,9 Rzeszów podkarpackie 5195 5834 6230 +6,8 +19,9 Siedlce mazowieckie 4209 4847 5584 +15,2 +32,7 Sieradz łódzkie 4891 4453 3367 -24,4 -31,2 Skierniewice łódzkie 4650 5341 5908 +10,6 +27,1 Suwałki podlaskie 3995 4694 4966 +5,8 +24,3 Szczecin zachodniopomorskie 5303 6058 6673 +10,2 +25,8 Słupsk pomorskie 3658 4096 4507 +10,0 +23,2 Tarnobrzeg podkarpackie 3692 3279 3718 +13,4 +0,7 Tarnów małopolskie 3560 4048 4560 +12,6 +28,1 Toruń kujawsko-pomorskie 5234 6064 6570 +8,3 +25,5 Warszawa mazowieckie 9361 10307 11225 +8,9 +19,9 Wałbrzych dolnośląskie 2405 2700 2982 +10,4 +24,0 Wrocław dolnośląskie 6963 7887 8461 +7,3 +21,5 Włocławek kujawsko-pomorskie 3384 3911 4478 +14,5 +32,3 Zamość lubelskie 3605 4730 5251 +11,0 +45,7 Zielona Góra lubuskie 4279 4878 5230 +7,2 +22,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl

Przyglądając się średnim cenom ofertowym w obecnych i byłych miastach wojewódzkich, widać wyraźnie podział na rynki dwóch prędkości. W stolicach obecnych szesnastu województw wraz z wyższymi stawkami ofertowymi idą w parze mniejsze wzrosty w stawek w relacji rocznej i dwuletniej. W miastach, które w 1999 r. utraciły status wojewódzkich stolic, stawki są niższe nawet trzykrotnie, lecz wzrosły w ciągu ostatniego roku zdecydowanie mocniej.

W Warszawie średnio trzy razy drożej niż w Wałbrzychu

Dopiero na 15. miejscu w zestawieniu polskich miast z najwyższymi cenami ofertowymi można znaleźć przedstawiciela tej drugiej grupy – to leżące w woj. łódzkim Skierniewice, gdzie we wrześniu sprzedający oczekiwali średnio 5908 zł/mkw. – więcej niż w posiadających wciąż status miast wojewódzkich Kielcach (średnio 5901 zł/mkw.) i Opolu (średnio 5813 zł/mkw.).

Wśród obecnych miast wojewódzkich najniższe średnie stawki można zaobserwować w dwóch stolicach woj. lubuskiego. W Zielonej Górze średnia cena ofertowa we wrześniu wyniosła 5230 zł/mkw. Jeszcze niżej wyceniano mieszkania oferowane w Gorzowie Wielkopolskim – średnio na 4759 zł/mkw.

Najniższą średnią cenę ofertową odnotowano we wrześniu w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Oferujący mieszkania położone w tym 110-tysięcznym mieście oczekiwali średnio 2982 zł/mkw. – niemal trzykrotnie mniej niż w Warszawie. Najniższe średnie stawki można było znaleźć także w byłych miastach wojewódzkich znajdujących się obecnie w woj. podkarpackim: Krośnie – średnio 4121 zł/mkw., Tarnobrzegu – średnio 3718 zł/mkw. i Przemyślu – średnio 3378 zł/mkw. oraz łódzkim: Piotrkowie Trybunalskim – średnio 4207 zł/mkw. i Sieradzu – średnio 3367 zł/mkw.

Ceny ofertowe mieszkań – poszczególne metraże [w zł/mkw.] Miasto Województwo 0-24 mkw. 25-39 mkw. 40-59 mkw. 60-79 mkw. 80-99 mkw. Powyżej 100 mkw. Biała Podlaska lubelskie – – 4512 4516 2296 3985 Białystok podlaskie 8227 7019 6457 5795 5532 5422 Bielsko-Biała śląskie 6791 6051 5736 5439 5313 4503 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 7427 6659 6259 6119 6028 4904 Chełm lubelskie 4882 4593 4366 4145 4087 3450 Ciechanów mazowieckie – – 5076 3462 3613 2350 Częstochowa śląskie 6525 5296 4950 5200 5128 4476 Elbląg warmińsko-mazurskie 5618 4884 5030 4980 4889 4018 Gdańsk pomorskie 13459 10720 9654 9438 9799 8935 Gorzów Wielkopolski lubuskie – 5574 4775 4839 4032 3595 Jelenia Góra dolnośląskie 5443 5257 5096 4670 4049 3188 Kalisz wielkopolskie 4467 5311 4695 4625 4336 3310 Katowice śląskie – 7882 6806 6613 6953 6901 Kielce świętokrzyskie 7165 5985 5796 5967 6130 5375 Konin wielkopolskie – 4659 4304 3858 3873 – Koszalin zachodniopomorskie 7492 5767 5546 5103 4916 4284 Kraków małopolskie 12449 10981 9622 9518 10098 9388 Krosno podkarpackie – 5908 4420 4316 3409 3182 Legnica dolnośląskie – 4950 5050 4166 4219 3408 Leszno wielkopolskie – 5657 5114 4876 4503 3608 Lublin lubelskie 8313 7399 6856 6786 6300 6050 Łomża małopolskie – 5070 5551 4976 4686 – Łódź warmińsko-mazurskie 6270 6353 6028 5891 5996 5318 Nowy Sącz podlaskie 5950 5715 5205 4822 3623 2835 Olsztyn łódzkie 7188 6270 6047 5815 5788 5300 Opole opolskie 7335 6835 5996 5765 5209 4676 Ostrołęka mazowieckie – 4934 5191 4496 3338 – Piła łódzkie – 4889 5385 4825 4646 – Piotrków Trybunalski wielkopolskie – 4464 4272 4093 4106 3256 Płock wielkopolskie 4533 4341 4452 4639 4299 3993 Poznań podkarpackie 9245 8522 7860 7328 7498 7310 Przemyśl mazowieckie 1838 3514 3610 3504 2825 2944 Radom mazowieckie 5888 5350 5109 5038 4923 3828 Rzeszów podkarpackie – 7605 6448 5923 5278 4177 Siedlce mazowieckie – 5954 5728 5460 4849 3750 Sieradz łódzkie – – 3673 3928 – 2500 Skierniewice łódzkie – 5726 6202 5970 5053 – Słupsk podlaskie 6384 5205 4759 4407 3442 2833 Suwałki zachodniopomorskie – 5471 4963 4871 4303 – Szczecin pomorskie 8105 7630 6896 6554 6203 5382 Tarnobrzeg podkarpackie – – 3929 3590 3917 3563 Tarnów małopolskie 5240 5118 4727 4474 3815 3408 Toruń kujawsko-pomorskie 7133 7150 6639 6269 6169 5846 Wałbrzych mazowieckie 3257 3201 3243 2731 2532 2100 Warszawa dolnośląskie 13639 12022 10806 10623 11542 12063 Włocławek dolnośląskie – 4608 4487 4430 3931 4438 Wrocław kujawsko-pomorskie 10802 9373 8383 7951 8076 7934 Zamość lubelskie – 5660 5176 5037 5136 7453 Zielona Góra lubuskie – 5866 5324 5064 5003 4267 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl

W blisko połowie - dwudziestu spośród analizowanych miast - średnia cena ofertowa nie przekroczyła bariery 5000 zł/mkw., z kolei w 36 (73 proc. ogółu) była niższa niż 6000 zł/mkw.

Im mniejsze miasto, tym większy wzrost

Dwie prędkości na rynku mieszkaniowym w Polsce widać także, gdy spojrzymy na wzrosty średnich stawek w relacji rocznej i dwuletniej. W miastach z najniższymi średnimi stawkami, sprzedający mieszkania najmocniej podnieśli swoje oczekiwania.

Wzrost w relacji rocznej powyżej 10 proc. odnotowano w ponad połowie analizowanych miast (27 spośród 49). Wśród nich znalazło się pięć obecnych miast wojewódzkich, w tym dwa z trójki największych: Kraków (+11,6 proc. i +932 zł/mkw. r/r) i Łódź (+10,3 proc. i +563 zł/mkw. r/r).

Najbardziej znaczący wzrost średniej ceny ofertowej odnotowano jednak w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), gdzie mieszkania wyceniano średnio na 4409 zł/mkw. – o 17,3 proc. wyżej niż rok wcześniej. Nominalnie wzrost wyniósł 715 zł/mkw. Na podium pod względem najwyższych rocznych wzrostów średnich stawek ofertowych znalazła się jeszcze Jelenia Góra (+17,5 proc. i +691 zł/mkw. r/r) oraz Kalisz (+16,7 proc. i +684 zł/mkw. r/r).

Najmniej względem września 2019 r. wzrosła średnia cena ofertowa we wspomnianym już Piotrkowie Trybunalskim – o 0,5 proc. więcej niż we wrześniu 2019 r. Wzrost o 3,6 proc. odnotowano w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie oczekiwano średnio 4971 zł/mkw., a o 4 proc. wyżej wyceniano mieszkania położone w stolicy województwa: Olsztynie (średnio 5996 zł/mkw.).

W dwóch miastach miały miejsce spadki oczekiwań sprzedających. Lokale oferowane w Sieradzu były wyceniane średnio o 24,4 proc. niżej niż rok wcześniej (średnio 3367 zł/mkw.) a w Ciechanowie średnia wycena obniżyła się w tym czasie o 6,7 proc. (średnio 3719 zł/mkw.).

Mocniejsze wzrosty można zaobserwować, porównując średnie stawki z września 2020 r. z tymi sprzed dwóch lat. Najbardziej pod tym względem wybija się Zamość (woj. lubelskie), gdzie średnia cena ofertowa w ciągu wzrosła w tym czasie o 45,7 proc. (do 5251 zł/mkw.). Wzrost powyżej 30 proc. odnotowano jeszcze w siedmiu innych byłych miastach wojewódzkich: Legnicy (+38,3 proc. r/r), Radomiu (+32,9 proc. r/r), Siedlcach (+32,7 proc. r/r), Chełmie (+32,4 proc. r/r), Włocławku (+32,3 proc. r/r), Jeleniej Górze (+31 proc. r/r) oraz Białej Podlaskiej (+30,8 proc. r/r).

Zmiany cen ofertowych mieszkań (wrzesień 2020 – wrzesień 2019) – poszczególne metraże [w proc.] Miasto Województwo 0-24 mkw. 25-39 mkw. 40-59 mkw. 60-79 mkw. 80-99 mkw. Powyżej 100 mkw. Biała Podlaska lubelskie – – +11,8 +28,4 -33,3 +11,6 Białystok podlaskie +17,9 +4,9 +6,4 +5,5 +2,9 +16,6 Bielsko-Biała Śląskie +12,0 +10,5 +10,4 +5,9 +19,5 +8,5 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie +17,9 +8,9 +7,1 +9,2 +9,5 -6,0 Chełm lubelskie – +7,3 +12,6 +16,4 +47,2 +12,9 Ciechanów mazowieckie – – +10,8 -12,7 -10,1 – Częstochowa śląskie +22,2 +7,9 +8,1 +10,2 +8,3 +6,5 Elbląg warmińsko-mazurskie – -4,8 +6,1 +1,9 +10,4 -8,4 Gdańsk pomorskie +23,3 +9,4 +4,5 +3,9 +2,4 +1,4 Gorzów Wielkopolski lubuskie – +15,0 +3,2 +8,5 +4,8 -1,6 Jelenia Góra dolnośląskie +4,1 +19,2 +21,9 +13,7 +19,4 +3,7 Kalisz wielkopolskie +15,4 +24,2 +13,3 +12,3 +35,5 -8,2 Katowice śląskie – +12,0 +4,5 +5,2 +7,5 +12,9 Kielce świętokrzyskie +26,5 +7,2 +12,8 +13,7 +17,8 +5,4 Konin wielkopolskie – +14,7 +16,0 +2,1 +12,2 – Koszalin zachodniopomorskie – +10,5 +6,8 +5,8 +2,7 +11,7 Kraków małopolskie +4,7 +11,0 +10,5 +9,5 +15,5 +3,2 Krosno podkarpackie – +40,0 +18,5 +16,6 +1,9 +9,1 Legnica dolnośląskie – +3,1 +15,3 +2,9 +17,8 +23,7 Leszno wielkopolskie – +9,0 +11,2 +11,2 +4,4 +14,9 Lublin lubelskie +12,3 +8,5 +9,6 +14,1 +6,3 +7,2 Łomża Podlaskie – +5,2 +20,1 +5,0 +37,5 – Łódź Łódzkie -0,8 +12,8 +8,9 +7,4 +11,9 +14,6 Nowy Sącz małopolskie – +15,2 +14,7 +9,9 -1,6 +5,7 Olsztyn warmińsko-mazurskie +6,2 +3,9 +3,4 +4,0 +5,3 +3,0 Opole opolskie +11,7 +4,8 +6,1 +6,8 +10,2 +7,5 Ostrołęka mazowieckie – +16,6 +8,3 +22,8 -3,2 – Piotrków Trybunalski łódzkie – +12,0 +5,0 +2,0 +30,9 – Piła wielkopolskie – +15,0 +4,1 -2,1 -26,6 +6,0 Poznań wielkopolskie -7,0 +7,2 +9,8 +12,9 +10,6 -2,5 Przemyśl podkarpackie +8,5 +8,4 +8,4 +6,1 +14,6 +17,0 Płock mazowieckie – +8,7 +4,1 +25,8 +14,7 +21,4 Radom mazowieckie +29,7 +10,9 +15,9 +16,6 +19,8 -1,3 Rzeszów podkarpackie – +11,4 +5,7 +6,6 +7,9 +6,6 Siedlce mazowieckie – +8,7 +14,2 +21,4 +11,9 -32,9 Sieradz łódzkie – – -12,7 -23,7 – – Skierniewice łódzkie – +20,7 +21,6 +7,8 -0,8 – Suwałki podlaskie – +12,9 +3,4 +16,9 +4,1 -5,9 Szczecin zachodniopomorskie – +8,9 +3,2 +5,2 +7,7 – Słupsk pomorskie -0,6 +9,5 +12,4 +9,1 +13,3 +9,6 Tarnobrzeg podkarpackie – – +21,0 +11,9 – – Tarnów małopolskie – +4,8 +8,2 +16,4 +6,4 -2,2 Toruń kujawsko-pomorskie +2,3 +5,1 +9,5 +8,6 +6,8 +5,0 Warszawa mazowieckie -6,9 +12,5 +16,4 +1,1 +9,8 -9,1 Wałbrzych dolnośląskie +4,3 +8,5 +10,5 +8,5 +6,3 +7,0 Wrocław dolnośląskie – +12,4 +15,2 +13,2 +18,3 +1,5 Włocławek kujawsko-pomorskie +3,8 +5,0 +7,7 +8,5 +5,8 +1,7 Zamość lubelskie – +17,4 +8,7 +3,3 +89,4 – Zielona Góra lubuskie – +6,4 +6,7 +5,9 +15,0 +4,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl

Obecne miasta wojewódzkie dominowały wśród rynków, na których w relacji dwuletniej odnotowano wzrosty średnich cen ofertowych pomiędzy 15 a 25 proc.

Z tendencji tej wyłamały się Katowice, gdzie sprzedający oczekiwali we wrześniu średnio o 27,8 proc. więcej niż dwa lata wcześniej, oraz Szczecin i Toruń, gdzie średnie ceny ofertowe wzrosły w tym czasie o ok. 26 proc.

Najstabilniejsze stawki w ciągu ostatnich dwóch lat panowały w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) oraz Pile (woj. wielkopolskie). Wzrost średniej stawki ofertowej w relacji do września 2018 r. wyniósł w tych miastach odpowiednio 0,7 proc. i 8,2 proc.

Podobnie jak w przypadku relacji rocznej, tak i względem września 2018 r. spadek średnich oczekiwań sprzedających zanotowano w Sieradzu. Wyniósł on 31,2 proc., a nominalnie 1524 zł/mkw.

Gdzie wzrost stawek zahamował, a gdzie przyspieszył?

W większości analizowanych miast (30 spośród 49) wzrost średnich stawek zwolnił w porównaniu z 2019 r. Najmocniej wyhamowanie oczekiwań sprzedających mogli odczuć szukający własnego „M” w Ciechanowie, gdzie średnia cena ofertowa w relacji do września 2019 r. spadła o 6,7 proc., a dokładnie rok wcześniej wzrost w relacji rocznej wyniósł 20,5 proc. Równie mocno – o ok. 20 proc. – wzrost cen w relacji rocznej osłabł w Zamościu (woj. lubelskie): +11 proc. r/r we wrześniu 2020 r. w porównaniu z +31,2 proc. r/r we wrześniu 2019 r.

Wśród obecnych miast wojewódzkich oczekiwania sprzedających mieszkania nie rosły tak mocno jak w 2019 r. w Katowicach (+6,6 proc. r/r w 2020 r. w porównaniu z +19,9 proc. r/r we wrześniu 2019 r.).

Na drugim biegunie znalazł się Tarnobrzeg, gdzie wycena nowych mieszkań względem września 2019 r. wzrosła o 13,4 proc., podczas gdy pomiędzy wrześniem 2018 a wrześniem 2019 r. odnotowany został spadek o 11,2 proc. Ponad 10-procentowy skok wzrostu w relacji rocznej odnotowano z kolei w Nowym Sączu (woj. małopolskie): +13,9 proc. r/r we wrześniu 2020 r. wobec +1,2 proc. we wrześniu 2019 r. oraz w Krośnie (woj. podkarpackie): +16,6 proc. r/r we wrześniu 2020 r. wobec 5,4 proc. r/r we wrześniu 2019 r.

Na identycznym poziomie utrzymuje się wzrost oczekiwań sprzedających mieszkania w dwóch miastach: Krakowie, gdzie zarówno we wrześniu 2020 r. jak i 2019 r. mieszkania były wyceniane średnio o 10,3 proc. r/r wyżej oraz Siedlcach, gdzie wzrost wyniósł 15,2 proc.

Oprócz Krakowa spośród największych polskich miast wzrost wyceny mieszkań utrzymał się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w Lublinie (+11 proc. r/r we wrześniu 2020 r. wobec +10,8 proc. r/r we wrześniu 2019 r.) oraz Warszawie (+8,9 proc. r/r we wrześniu 2020 r. wobec +10,1 proc. r/r we wrześniu 2019 r.).

Mikromieszkania i największe apartamenty drożeją najmocniej

Największe dysproporcje pomiędzy poszczególnymi analizowanymi miastami pod względem średnich cen ofertowych oraz zmian w relacji rocznej można zaobserwować w przypadku najmniejszych mieszkań (o powierzchni do 24 mkw. oraz od 25 do 39 mkw.), a także największych, ponad stumetrowych apartamentów.

Pozostając przy najmniejszych lokalach (do 24 mkw.), ich wycena w relacji do września 2019 r. najmocniej wzrosła w Radomiu, gdzie we wrześniu 2020 r. oczekiwano średnio 5888 zł/mkw. (+26,5 proc. r/r) oraz Kielcach (średnio 7165 zł/mkw. i +26,5 proc. r/r).

Na drugim biegunie znalazły się najmniejsze mieszkania oferowane w Płocku (woj. mazowieckie) oraz Wałbrzychu. Sprzedający w ogłoszeniach wpisywali średnio 4533 zł/mkw. oraz 3257 zł/mkw., co oznaczało spadek średniej stawki w relacji rocznej odpowiednio o 7 proc. oraz 6,9 proc.

W przypadku nieco większych mieszkań o powierzchni od 25 do 39 mkw. średnie żądania sprzedających najmocniej - o 40 proc. - wzrosły w Krośnie, gdzie oczekiwali oni średnio 5908 zł/mkw. Spadek średniej stawki w tym segmencie zanotowano jedynie w Elblągu (średnio 4884 zł/mkw. i -4,8 proc. r/r).

W obecnych miastach wojewódzkich zmiana średnich cen ofertowych mieszkań o powierzchni od 25 do 39 mkw. w skali roku wahała się pomiędzy +3,9 proc. w Olsztynie przez +8,5 proc. w Warszawie po +15 proc. w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiana średnich stawek dyktowanych za największe apartamenty, o powierzchni przekraczającej 100 mkw. w obecnych miastach wojewódzkich wahała się od -6 proc. r/r w Bydgoszczy (średnio 4904 zł/mkw.) po +17 proc. r/r w Poznaniu, gdzie za każdy metr kwadratowy sprzedający oczekiwali średnio 7310 zł.

Wśród byłych miast wojewódzkich najmocniej obniżyły się oczekiwania sprzedających największe mieszkania w Siedlcach (woj. mazowieckie). Oczekiwali oni średnio 3750 zł/mkw. - o 32,9 proc. i 1836 zł/mkw. mniej niż we wrześniu 2019 r. Niezmienna pozostała za to średnia cena ofertowa wpisywana w ogłoszeniach przez sprzedających tego typu lokale w Ciechanowie (średnio 2350 zł/mkw.).

W przypadku pozostałych, jednocześnie bardziej popularnych metraży, panowały znacznie mniejsze dysproporcje dotyczące zmian średnich stawek ofertowych. Również w ich przypadku można było znaleźć miasta, w których oczekiwania sprzedających spadłyby w relacji do ubiegłego roku.

Analizując średnie stawki dotyczące mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw., największy spadek średniej ceny ofertowej odnotowano w Sieradzu (woj. łódzkie). Lokale o tej powierzchni wyceniano tam we wrześniu 2020 r. średnio na 3673 zł/mkw. - o 12,7 proc. niżej niż we wrześniu 2019 r. Z kolei w Jeleniej Górze, Skierniewicach, Tarnobrzegu i Łomży szukający tego typu metraży musieli liczyć się ze wzrostem średnich stawek względem ubiegłego roku o ponad 20 proc.

Wycena większych mieszkań o powierzchni od 60 do 79 mkw. najmocniej obniżyła się w Sieradzu (średnio 3928 zł/mkw. i -23,7 proc. r/r) oraz Ciechanowie (średnio 3462 zł/mkw. i -12,7 proc. r/r). Wśród obecnych miast wojewódzkich nie zanotowano spadków w skali roku. Najstabilniej średnie stawki prezentowały się w Gdańsku (średnio 9438 zł/mkw. i +3,9 proc. r/r) oraz Olsztynie (średnio 5815 zł/mkw. i +4 proc. r/r).