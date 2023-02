Rynek kredytów mieszkaniowych czeka kolejny chudy rok

Rynek hipotek ma nie najlepsze perspektywy na 2023 rok. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych może spaść do zaledwie 85–90 tys., a ich wartość do ok. 30 mld zł - ocenia Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP. W 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co było liczbą o 50,8 proc. mniejszą w stosunku do wyników rekordowego roku 2021.

fot. Adam Borkowski / / Pexels

"(...) Komisja Nadzoru Finansowego częściowo wycofała się z rygorystycznie wprowadzonego w kwietniu 2022 roku buforu bezpieczeństwa. Kredytobiorcy wiążą też nadzieje na niższą cenę kredytu w związku z zamianą wskaźnika WIBOR na WIRON. To może przełożyć się na wynik ok. 85–90 tys. kredytów o wartości ok. 30 mld zł w roku 2023. Oczywiście wiele zależy od sytuacji za naszą wschodnią granicą oraz od rozstrzygnięć w polskim rządzie na temat skorzystania ze środków europejskich na realizację KPO" - ocenił Furga w raporcie Centrum AMRON opublikowanego przez Związek Banków Polskich.

W 2022 roku liczba kredytów mieszkaniowych całkowicie spłaconych była wyższa od liczby nowych kredytów i wyniosła rekordowe 308,6 tys. - dodał Furga. Z przedstawionych danych wynika, że w poprzednich latach rocznie spłacano około 106 tys. kredytów mieszkaniowych.

Banki udzieliły w IV kw. 18,9 tys. kredytów mieszkaniowych, spadek 10,8 proc. kdk

W 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek o 50,8 proc. w stosunku do wyników rekordowego roku 2021. W ujęciu wartościowym wynik 43,6 mld zł osiągnięty w 2022 roku był niższy o 49,1 proc. niż w 2021 roku.

W czwartym kwartale 2022 roku banki udzieliły 18,9 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 10,8 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2022 roku - wynika z raportu AMRON-SARFiN.

Wartość kredytów wyniosła 6,2 mld zł, o 12 proc. mniej niż w III kwartale ubiegłego roku.

W raporcie podano, że po raz pierwszy od 2012 roku zanotowano spadek średniej wartości nowo udzielanego kredytu mieszkaniowego. Z rekordowego poziomu 353 tys. zł na koniec I kwartału 2022 r. spadł do 325 tys. zł na koniec 2022 roku.

"Podwyżki podstawowych stóp procentowych zapoczątkowane w październiku 2021 r. skutkowały coraz wyższymi wzrostami wskaźnika WIBOR, co w efekcie przełożyło się na jeszcze droższy kredyt hipoteczny. Rok 2022 rozpoczęto ze stopą referencyjną NBP na poziomie 1,75 proc., a zamykano ze stopą referencyjną w wysokości 6,75 proc." - napisano w raporcie.

W raporcie podano, że od początku 2022 roku obserwowano nie tylko systematyczny spadek wolumenu nowej akcji kredytowej, ale również systematyczny spadek liczby i wartości portfela czynnych umów kredytowych.

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. liczba czynnych umów kredytu mieszkaniowego w Polsce wyniosła 2,37 mln, co oznacza to spadek o 2,95 proc. w IV kwartale 2022 roku. W stosunku do liczby czynnych kredytów notowanej w końcu 2021 roku oznacza to spadek o 182.298 umowy (7,15 proc.).

Według autorów raportu spadek liczby transakcji i znaczące ograniczenia liczby udzielanych kredytów hipotecznych spowodowały w 2022 r. zahamowanie wzrostu cen transakcyjnych. Na koniec roku sięgał średnio około 3 proc. dla największych aglomeracji. Najwyższy wzrost cen, na poziomie 6,8 proc., odnotowano we Wrocławiu. (PAP Biznes)

