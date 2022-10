Rynek kredytów hipotecznych w coraz większym kryzysie. Banki walczą o klientów posiadających zdolność kredytową

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Kilka ostatnich miesięcy było najgorszym okresem na rynku kredytów hipotecznych od wielu lat. Podwyżki stóp procentowych i rekomendacje KNF spowodowały, że hipoteki stały się dostępne tylko dla nielicznych, a część klientów boi się zaciągać takie zobowiązanie w obecnym, niepewnym otoczeniu gospodarczym.

- W kolejnych kwartałach wciąż będziemy odnotowywać zdecydowanie niższą sprzedaż - prognozuje Rafał Litwińczuk, wiceprezes Alior Banku, który chce przełamać niekorzystny trend nową ofertą dla tych, którzy nie zrezygnowali z planów zakupu własnego M. Klienci, którzy będą chcieli zaciągnąć kredyt hipoteczny w Alior Banku, będą mogli skorzystać z oferty bez prowizji i bez marży w pierwszym roku jego spłaty.

- Rynek kredytów hipotecznych zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatniego roku. Sprzedaż spadła o prawie 70 proc. Ostatni kwartał był niezwykle trudny dla całego sektora, ponieważ sprzedaż zamykała się na poziomie ok. 2 mld zł miesięcznie, co - w porównaniu z ubiegłym kwartałem, kiedy wynosiła ok. 7,5 mld zł - jest spadkiem drastycznym. Głównym tego powodem jest oczywiście dużo niższa zdolność kredytowa klientów i wyższe stopy procentowe - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Rafał Litwińczuk, wiceprezes zarządu Alior Banku.

Po serii 11 podwyżek stóp procentowych NBP i rekomendacji KNF-u, która wiosną tego roku narzuciła bankom obowiązek stosowania wyższego buforu bezpieczeństwa przy wyliczaniu zdolności kredytowej, rynek kredytów mieszkaniowych od miesięcy notuje ostre spadki. Według opracowywanego przez Związek Banków Polskich raportu AMRON-SARFiN w II kwartale br. banki udzieliły niecałe 38,4 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznacza prawie 44-proc. spadek względem analogicznego okresu rok wcześniej. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,54 mld zł i była niższa o blisko 39 proc. r/r. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego wciąż utrzymywała się jednak na poziomie ok. 350 tys. zł.

Dane Biura Informacji Kredytowej za wrzesień br. wskazują, że o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,58 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 41,94 tys. rok wcześniej. Oznacza to spadek o 67,6 proc. r/r. Dalsze prognozy też nie są dobre: przygotowywany przez ZBP Index Pengab wskazuje na pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.

- Na szczęście nie odnotowano na rynku spadku cen nieruchomości. Utrzymują się one na stabilnym poziomie. Natomiast klienci po prostu rzadziej decydują się w tej chwili na takie zobowiązania. Dlatego w kolejnych kwartałach wciąż będziemy odnotowywać zdecydowanie niższą sprzedaż - prognozuje Rafał Litwińczuk.

Na rynku nieruchomości wciąż pozostaje jednak grupa klientów, którzy chcą kupić własne M i szukają możliwości kredytowania. Dla nich Alior Bank wprowadził właśnie nową ofertę kredytów hipotecznych, w ramach której w pierwszym roku spłaty wysokość raty kredytu będzie uzależniona tylko od wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

- Oferta „Lekki start” jest całkiem nowym podejściem do kredytów hipotecznych. Po spełnieniu przez klienta określonych warunków - dotyczących posiadania rachunku w Aliorze i bankowania z nami - w pierwszym roku spłaty marża będzie na zerowym poziomie - mówi wiceprezes banku. - Dzięki temu w pierwszym roku po zaciągnięciu tego zobowiązania klient będzie mieć dużo większe możliwości wykończenia i aranżacji swojego nowego mieszkania. Dopiero od 13. miesiąca spłaty i w kolejnych latach będzie stosowana marża na poziomie minimum 1,8 pp.

Ten poziom będzie stałym składnikiem oprocentowania kredytu, obowiązującym do końca trwania umowy. Bank nie pobierze też prowizji za przygotowanie i zawarcie umowy.

- Klienci, którzy zaciągną takie zobowiązanie, będą w pewien sposób związani z Alior Bankiem i mamy nadzieję, ze docenią naszą ofertę - mówi Rafał Litwińczuk. - Oczekujemy też, że w jakiś sposób skłoni to ludzi, którzy w tej chwili nie są w stanie zdecydować się na zakup nieruchomości, do podjęcia takiej decyzji.

Jak wskazuje, nowa oferta jest częścią strategii ukierunkowanej na zwiększenie udziału Alior Banku w rynku kredytów hipotecznych.

- Alior oferuje też kredyt ze stałą stopą, w którym klient może zabezpieczyć sobie pierwszych siedem lat okresu spłaty. To też jest pewnym wyróżnikiem, ponieważ większość banków oferuje w tej chwili kredyt ze stałą stopą na okres pięciu lat - mówi wiceprezes Alior Banku.

Ogłoszenie nowej oferty przez Alior Bank odbyło się podczas międzynarodowego kongresu Krynica Forum ’22 - Wzrost i Odbudowa, łączącego ludzi biznesu, polityki i nauki. Organizatorem trzydniowego wydarzenia był Instytut Kościuszki.