Rynek kredytów hipotecznych odżył, ale do rekordów daleko

Shutterstock

W trzecim kwartale roku udzielono o niemal 8 proc. więcej kredytów hipotecznych niż w pandemicznym II kw. W porównaniach rok do roku widać jednak dwucyfrowe spadki. Przerwany został także trend wzrostu średniej kwoty kredytu, wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN.

W trzecim kwartale roku banki złagodziły warunki kredytowania i ponownie zaczęły akceptować niższy wkład własny. Odnotowały także zwiększony popyt na finansowanie, co jest widoczne w porównaniach zaprezentowanych w najnowszej edycji raportu AMRON-SARFiN.

W okresie od lipca do końca września udzielono łącznie 48,7 tys. kredytów hipotecznych, co oznacza wzrost o 7,97 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wartość umów osiągnęła poziom 14,1 mld zł, wyższy o 4,96 proc. niż w poprzedzających ten okres trzech miesiącach. W porównaniach rok do roku obraz sytuacji jest jednak znacznie mniej optymistyczny. Zawarto o 18,3 proc. mniej umów niż w III kw. 2019 r., a wartość kontraktów była niższa o 16,2 proc.

/ AMRON-SARFiN

Średnia wartość kredytu w III kwartale 2020 r. wyniosła 288,8 tys. zł i była niższa o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oznacza to przerwanie długiego okresu stałego wzrostu tego wskaźnika. W porównaniach rok do roku średnia wartość kredytu mieszkaniowego jest jednak nadal wyższa – o 6,8 tys. zł, czyli o 2,41 proc.

/ AMRON-SARFiN

„Wyniki akcji kredytowej po trzech kwartałach w postaci prawie 151 tys. udzielonych kredytów o łącznej wartości ponad 44 mld zł pozwalają na oszacowanie wyników na koniec roku zakładających spadek wartości o 6-7 proc. oraz spadek liczby nowych kredytów o 11-12 proc. względem rekordowego wyniku roku 2019” – wskazuje w komentarzu do wyników Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

Wyższy wkład własny – ważna zmiana na podium

W trzecim kwartale najliczniejszą kategorią nowoudzielonych kredytów hipotecznych były zobowiązania z LTV od 50 do 80 proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem ich udział wzrósł o 4,52 pp. i wyniósł 43,44 proc. Przypomnijmy, że do tej pory dominowały kredyty z wkładem własnym poniżej 20 proc., a udziały dwóch najpopularniejszych kategorii zrównały się w II kw. 2020 r.

/ AMRON-SARFiN

W III kwartale 2020 roku największe zmiany w strukturze nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze względu na wartość zanotowano w kategoriach do 100 tys. zł oraz od 100 do 200 tys. zł. W obydwu przypadkach udziały w rynku wzrosły – o 1,08 pp. i 1,18 pp. „Podkreślić należy, że zmiany udziałów poszczególnych kategorii kredytów hipotecznych notowane w III kwartale bieżącego roku stanowią zdecydowane odstępstwo od obserwowanego od szeregu kwartałów, konsekwentnego trendu ‘przesuwania’ się rynku w kierunku kredytów o wyższych kwotach” – wskazują eksperci AMRON.

Ze względu na okres kredytowania wyraźny wzrost zanotowano w przypadku kategorii kredytów o okresie spłaty do 15 lat oraz od 15 do 25 lat. Ich udział w rynku wyniósł odpowiednio 8,37 proc. i 27,74 proc., czyli o 1,39 pp. i 1,93 pp. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału.

/ AMRON-SARFiN

Zmiany zaszły także w geograficznej dystrybucji środków pochodzących z kredytów hipotecznych. Odsetek kredytów udzielonych w największych aglomeracjach był niższy od odnotowanego w poprzednim kwartale o 3,66 pp. i wyniósł 67,15 proc. Szczególnie mocno spadł udział Warszawy – o 9,27 pp. w stosunku do poprzedniego okresu.

„W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku, zanotowano spadek udziału nowych kredytów udzielonych we Wrocławiu i w Warszawie – odpowiednio o 1,14 pp. i 1,12 pp. Nieco niższe spadki zanotowano w Poznaniu i Trójmieście (-0,56 pp. i -0,8 pp.). Niewielki wzrost, o 1,45 pp., zanotowano natomiast w przypadku aglomeracji katowickiej” – czytamy w raporcie.