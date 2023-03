Rynek kapitałowy w Polsce ruszy z kopyta? Strategia jego rozwoju trafi na rząd

Projekt ustawy dotyczącej rozwoju rynku kapitałowego został już podpisany przez ministra finansów i zostanie wkrótce przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów - poinformowała pełnomocniczka resortu finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

"Po wielu miesiącach prac zakończyliśmy w resorcie działania na rzecz projektu ustawy w związku z rozwojem rynku finansowego, znanego pod określeniem +warzywniak+. Projekt jest już podpisany przez ministra finansów i trafi na Stały Komitet Rady Ministrów na początku przyszłego tygodnia. Jest to projekt o bardzo szerokim zakresie tematycznym, więc musimy dać kilka tygodni Radzie Ministrów na jego przyjęcie" - powiedziała Katarzyna Szwarc podczas wystąpienia na Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Kiedy strategia rozwoju rynku kapitałowego trafi do Sejmu?

"Chciałabym, aby późną wiosną projekt trafił do parlamentu i stał się tam przedmiotem prac legislacyjnych" - dodała.

Pełnomocniczka ministra finansów poinformowała, że w projekcie znajduje się cały szereg działań zapisanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Dodała, że do ministerstwa trafiło ze strony uczestników rynku bardzo dużo pożytecznych uwag, które starano się w miarę możliwości uwzględnić.

Katarzyna Szwarc poinformowała również, że zakończyły się prace nad kwestią kompensacji zysków i strat z rynku giełdowego z zyskami i stratami z funduszy inwestycyjnych.

"Prace nad przepisami w tym zakresie już zakończyliśmy. Chcielibyśmy, aby przepisy o kompensacji trafiły pod obrady Sejmu możliwie szybko, może nawet jeszcze w tym miesiącu" - powiedziała.

Część zmian została już zrealizowana

Pełnomocniczka ministra finansów ocenia, że do tej pory zostało zrealizowanych ponad 30 działań określonych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, a ponad 60 proc. jest na zaawansowanym etapie realizacji.

"Jest moją intencją, aby do końca lata z implementacją strategii się wyrobić i zdać raport z naszych działań" - powiedziała.

Jej zdaniem, jednym z najważniejszych i najpilniejszych celów zapisanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jest poprawa jakości wymiaru sprawiedliwości w tym obszarze.

"Kontynuujemy dialog i pracę wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego z Ministerstwem Sprawiedliwości nad przepisami, które umożliwią w przyszłości powołanie sądu rynku kapitałowego" - powiedziała.

Katarzyna Szwarc przypomniała, że dokument, który przyjęto w 2019 roku, zawierał klauzulę, że powinna powstać Strategia Rozwoju Rynku kapitałowego 2.0.

Polski rynek kapitałowy nie jest tani

"Chciałabym, aby przyszła strategia skupiła się na rynku prywatnym. Z naszych analiz wynika, że koszty bycia na naszym rynku kapitałowym są bardzo wysokie i choć w wielu aspektach koszty bezpośrednie są porównywalne z rynkami, z którymi chcemy konkurować, to tam, gdzie pojawiają się koszty pośrednie, one znacząco odbiegają od normy i istnieje wyraźna korelacja pomiędzy tym zjawiskiem a wielkością spółek, które są przedmiotem obrotu na naszej giełdzie" - powiedziała.

"Z badań wynika też, że mamy ogromną lukę finansowania na etapie private equity, więc być może na naszą giełdę trafiają spółki, które nie są jeszcze do tego przygotowane. Zostają one przygniecione przez koszty compliance, na które do końca nie mamy wpływu będąc biorcami legislacji europejskiej. Liczę, że na te wyzwania rozwój rynku prywatnego mógłby nam pomóc odpowiedzieć" - dodała.

Konferencja Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej to coroczne spotkanie przedstawicieli rynku kapitałowego - inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem "Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki". (PAP Biznes)

