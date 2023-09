Rynek hipotek rozgrzany do czerwoności. Popyt na kredyty wzrósł o 299,9 proc. rdr

Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu wzrósł o 299,9 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w sierpniu wzrosła o 213,8 proc. rdr.

W sierpniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 38,87 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,39 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o 213,8 proc. Z kolei w porównaniu do lipca liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła jednak o 10,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu wyniosła 410,4 tys. zł i była wyższa o 21,9 proc. w relacji do wartości z sierpnia 2022 r.

BIK szacuje, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie.

"W procesie weryfikacji wnioskodawcy przez bank w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie zostało złożone w związku z programem, jest to więc wielkość jedynie szacunkowa" - podaje BIK.

"Po części wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wynika z poprawy sentymentu do kredytów mieszkaniowych wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, ale wzrosła ich zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa rośnie bowiem w wyniku wzrostu wynagrodzeń, spadku WIBOR-u w oczekiwaniu na spadki stóp procentowych, jak również działań regulacyjnych – wiosennego obniżenia przez KNF poziomu bufora na stopę procentową" - pisze BIK w komentarzu.

"W konsekwencji nastąpił wzrost dostępności kredytu mieszkaniowego, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu popytu" - dodaje.

