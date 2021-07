Rynek gier nie zwalnia tempa. Jego wartość ciągle wzrasta

fot. amirraizat / /

Średni roczny wzrost rynku gier wideo w latach 2019-2024 będzie wynosił 8,7 proc., a na koniec tego okresu wartość rynku sięgnie 218,7 mld USD - szacują analitycy Newzoo.

Newzoo prognozuje, że rynek przekroczy próg 200 mld USD w 2023 roku.

W 2021 roku analitycy szacują wydatki graczy na 175,8 mld USD, co oznaczałoby spadek o 1,1 proc. wobec 2020 roku.

"Spadek ten będzie spowodowany przez rynek komputerów PC i konsol, który według naszych prognoz spadnie o 2,8 proc. rok do roku do 35,9 mld USD (PC) w 2021 r. i 8,9 proc. do 49,2 mld USD (konsole)" - napisano w komunikacie prasowym Newzoo.

"Przewidujemy, że rynek gier mobilnych wygeneruje 90,7 mld USD wydatków konsumenckich w 2021 r., co oznacza wzrost o 4,4 proc. rok do roku. To ponad połowa globalnego rynku gier, ponieważ segment ten jest mniej dotknięty przez skutki COVID-19 niż gry na PC i konsole" - dodano.

Firma szacuje, że do 2024 roku liczba graczy zwiększy się do 3,32 mld z 2,96 mld w tym roku.

W bieżącym roku Newzoo oczekuje wzrostu liczby graczy o 5,4 proc. Na urządzeniach mobilnych ma ich być 2,8 mld, na komputerach PC 1,4 mld, a na konsolach 0,9 mld. (Część graczy posiada klika urządzeń) (PAP Biznes)

