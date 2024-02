Rynek fuzji i przejęć w Polsce dopiero się rozpędza

Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet, więc w kolejnych latach utrzyma się intensywny trend wzrostowy - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Grant Thornton.

fot. inimalGraphic / / Shutterstock

"Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet. Inwestorów nie wystraszyło popandemiczne spowolnienie gospodarcze ani wojna w Ukrainie. Rynek M&A w 2023 r. był równie rozgrzany, jak w latach ubiegłych, wyróżniając się na tle regionu" - napisano w lutowej edycji raportu firmy Grant Thornton o rynku M&A w Polsce.

Z danych Grant Thornton wynika, że w 2023 roku na polskim rynku zrealizowano 350 transakcji fuzji i przejęć, podobnie jak w 2022 roku, kiedy odbyło się 348 transakcji.

O dobrej kondycji rynku fuzji i przejęć w Polsce - zdaniem analityków Grant Thornton - świadczy nie tylko liczba transakcji zrealizowanych z sukcesem, ale także procesów transakcyjnych w toku oraz uruchomionych, ale zakończonych bez ostatecznego porozumienia pomiędzy stronami transakcji.

Raport wskazuje, że rok 2023 obfitował w procesy na rynku TMT, w szeroko rozumianej branży energetycznej, głównie OZE, a także w sektorze FMCG, farmaceutycznym oraz gospodarowania odpadami.

Do łask inwestorów wracają spółki produkcyjne, nieruchomościowe czy budowlane. Na stabilnym poziomie utrzymuje się liczba realizowanych procesów M&A w przemyśle.

Jeszcze w latach 2017–2021 średnia liczba transakcji w Polsce oscylowała w granicach 240, ale lata 2022 oraz 2023 to zdecydowane ożywienie rynku transakcyjnego i skokowy wzrost rocznego wolumenu transakcji do około 350.

"Polski rynek M&A idzie tym samym pod prąd globalnym trendom - wysoka aktywność i wzrosty rynku w Polsce w 2023 r. odbywały się w czasie, gdy na świecie notowaliśmy blisko 25 proc. spadki wolumenu transakcji. Powodów dobrej kondycji polskiego rynku jest wiele, jednak kluczowym w naszej ocenie jest wysoka jakość polskich przedsiębiorstw i ich możliwości dalszego rozwoju" - powiedział Mateusz Biegajło, senior menedżer w zespole M&A Grant Thornton.

"Polskie spółki mają wiele do zaoferowanie i przyciągają inwestorów niemal w każdej branży – na świecie ceniony jest wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki w branży IT czy wysoka opłacalność lokowania produkcji w Polsce, z uwagi na wciąż niższe koszty pracy czy dobrą bazę do eksportu" - dodał.

W ocenie autorów raportu w kolejnych miesiącach na rynku fuzji i przejęć w Polsce nadal powinniśmy obserwować intensywny trend wzrostowy, do czego przyczynią się: perspektywa obniżek stóp procentowych, naglące procesy sukcesyjne oraz rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych.

"W kolejnych latach na krajowym rynku M&A spodziewamy się utrzymania trendu wzrostowego, ze względu na rosnącą dojrzałość gospodarki, postępujące problemy z brakiem sukcesji oraz coraz szersze grono zagranicznych inwestorów uwzględniających transakcje M&A na polskim rynku w strategii swojego rozwoju" - powiedział Mateusz Biegajło.

"Mając na uwadze, z jednej strony, rosnące znaczenie polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku oraz ich systematyczną profesjonalizację, przy jednocześnie pozytywnej prognozie wzrostu gospodarczego, spadku stóp procentowych czy wypłaty środków z KPO, bez wątpienia należy uznać, że transakcje na polskim rynku powinny być uwzględniane w strategii rozwoju zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów" - dodał ekspert Grant Thornton.

Blisko 75 proc. wszystkich transakcji w Polsce odbywa się z udziałem inwestora branżowego, rośnie jednak również aktywność funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy finansowi odpowiadali w zeszłym roku za około 20 proc. transakcji, a około 5 proc. to m.in. inwestorzy indywidualni lub wykupy menedżerskie.

Na celowniku funduszy inwestycyjnych znalazły się przede wszystkim mniejsze transakcje, wynikające z potrzeby restrukturyzacji, znalezienia właściwego sukcesora dla działającego biznesu, chęci wzrostu poprzez przejmowanie konkurencji czy też uzupełnienia swojego biznesu komplementarnymi usługami. W ocenie autorów raportu drogie finansowanie w postaci kredytów inwestycyjnych sprawia, że fundusze dłużne stanowią atrakcyjną alternatywę dla kupujących.

"W naszej ocenie, w 2024 roku nadal będziemy obserwować wzrost transakcji M&A na rynku krajowym. Przodować będą transakcje w ramach rynku TMT, OZE oraz firm pochodzących z sektora FMCG i starej ekonomii. Kluczowe czynniki wpływające na taką sytuację pozostaną bez zmian" - powiedziała Katarzyna Buda, partner Transaction Advisory Services w Grant Thornton.

Njwyższe mnożniki EV/EBITDA miały w 2023 roku spółki z segmentu medycyny i biotechnologii (wartości powyżej 10, co jest charakterystyczne dla spółek innowacyjnych, z perspektywicznym modelem rozwojowym). Wysokimi mnożnikami charakteryzowała się także branża nieruchomości oraz TMT (technologie, media, telekomunikacja).

"Wzmożona aktywność na rynku M&A powinna sprzyjać wycenom. Choć wysokie stopy procentowe oraz niepewność na rynkach wpłynęły na oczekiwania kupujących co do niższych wycen, to zdarza się, że sprzedający w dalszym ciągu patrzą na rynek z perspektywy niskich stóp procentowych oraz stabilizacji rynku, a tym samym wysokich wycen. Prognozy obniżek stóp oraz nadzieja na stabilizację rynku powinny zbliżać spojrzenie kupujących i sprzedających" - uważa Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, partner Corporate Finance w Grant Thornton.

W 2023 r. wśród trendów w negocjowanych i zawieranych umowach dot. transakcji sprzedaży biznesu widać było m.in. zaangażowanie fundacji rodzinnych i wzrost znaczenia ESG.

W opinii Karola Guździoła, partnera zespołu doradztwa prawnego w transakcjach w Grant Thornton, w obliczu niepewności inwestorzy w dalszym ciągu poszukiwać będą elastycznych mechanizmów rozliczenia ceny, takich jak rozliczenie w transzach, czy uzależnianie części ceny od przyszłych wyników finansowych.

Szeroko rozważane będą również inwestycje oparte o stopniowe zwiększanie zaangażowania finansowego w drodze zbudowania przyczółku w postaci pakietu udziałów z opcją dokupienia większej ich liczby w przyszłości.

"Niskie bezrobocie i dobra sytuacja wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku pracy motywować będą kupujących do podejmowania prób alokowania po stronie sprzedających ryzyka utraty kluczowych członków zespołu po transakcji" - powiedział Guździoł.

"Niesłabnącej czujności inwestorów oczekiwać należy również w sprawach związanych z ochroną środowiska, cyberbezpieczeństwem oraz zgodnością przejmowanej działalności z prawem i etyką" - dodał.

Grant Thornton to organizacja audytorsko-doradczych obecna w 140 krajach na świecie i zatrudniająca ponad 62 tys. pracowników. W Polsce działa od 30 lat z zespołem 1000 pracowników. Oferuje doradztwo transakcyjne, finansowe, prawne, podatkowe, audyt, outsourcing kadr i płac oraz outsourcing księgowości. (PAP Biznes)

pr/