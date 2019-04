Lasy biurowców rosną w polskich miastach

Do 5,5 mln mkw. zbliżyła się powierzchnia biurowa w Warszawie. Na sześciu największych polskich rynkach to już w sumie prawie 10 mln mkw. W regionie liderem w dalszym ciągu jest Kraków, choć tamtejsi inwestorzy czują na plecach oddech lokujących kapitał w powierzchnie biurowe we Wrocławiu - wynika z analiz międzynarodowej firmy doradczej Cushman&Wakefield.

2,6 mld euro - tyle wyniosła wartość transakcji na rynku biurowym w ubiegłym roku. Dwie trzecie tej sumy stanowiły umowy najmu i kupna zawarte w Warszawie. Tam też powierzchni biurowej jest w dalszym ciągu więcej niż na pięciu największych rynkach biurowych w Polsce.

Dzięki oddaniu do użytku 20 biurowców i 233 tys. mkw. powierzchni zasoby biurowe w stolicy zbliżyły się do 5,5 mln mkw. To jednak - według obliczeń ekspertów z Cushman&Wakefield - o jedną czwartą gorszy wynik niż średnia z poprzednich pięciu lat. Największe biurowce oddane w ubiegłym roku nie górują jednak nad oddawanymi w innych polskich miastach. Najwięcej powierzchni zaoferowały budynki Proximo II (19 950 mkw.) i Equator IV (19 200 mkw.).

Kraków i Wrocław liderami wśród regionów

Liderem wśród rynków regionalnych w dalszym ciągu pozostaje Kraków. W stolicy Małopolski powstało 155 200 mkw nowej przestrzeni biurowej. Największymi oddanymi do użytku budynkami były: Equal Business Park - trzeci etap (23 500 mkw.), O3 Business Campus (19 200 mkw.) i pierwszy etap inwestycji Podium Park (15 700 mkw.).

W tym roku ma być jeszcze lepiej – jeśli wszystkie budowy pójdą zgodnie z planem, w stolicy Małopolski wyrośnie 17 nowych biurowców o powierzchni ponad 190 tys. mkw. Najbardziej wyczekiwany jest koniec budowy tzw. szkieletora przy rondzie Mogilskim. 102-metrowa wieża Unity Tower i przylegające do niej dwa niższe budynki zaoferują 41 tys. mkw przestrzeni biurowej.

Równie dynamiczny i chłonny jest wrocławski rynek biurowy, który w ubiegłym roku przekroczył milion mkw. powierzchni. W ubiegłym roku powstało 14 budynków, które oferują 146 tys. mkw – trzykrotnie więcej niż w 2017 r.

Jak z kolei wynika z danych firmy doradczej Knight Frank, w ubiegłym roku we Wrocławiu firmy wynajęły więcej powierzchni biurowej, niż inwestorzy wprowadzili na rynek - ok. 160 tys. mkw. Dzięki temu wskaźnik pustostanów spadł do 9,1 proc.

– Mimo rekordowej podaży nic nie wskazuje na jej istotne ograniczenie w tym roku. Obecnie w budowie pozostaje ponad 200 tys. mkw powierzchni biurowej – mówi Bożena Garbarczyk z Knight Frank.

Już wiosną gotowy ma być 55-metrowy Carbon Tower (19 000 mkw.). Wyższy będzie jedynie Sky Tower (212 m). Jesienią pierwsze firmy wprowadzą się z kolei do budowanego przez firmę Skanska na obrzeżach starówki biurowca Nowy Targ (22 000 mkw.). Pod koniec roku kolejne biurowce w kompleksie Business Garden odda należąca do Ikei spółka Vastint. W 15-kondygnacyjnej wieży i pięciu 7-piętrowych budynkach znajdzie się łącznie 79 tys. mkw. powierzchni biurowej. Jak szacują przedstawiciele dewelopera, pracę znajdzie tam ponad 6 tys. osób.

Największymi biurowcami zbudowanymi w ubiegłym roku były: Sagittarius Business House (24 900 mkw.), Retro Office House (18 200 mkw.) i biurowiec BZ WBK (17 000 mkw.).

Na pierwszym stopniu poza podium plasuje się Trójmiasto z 775 tys. mkw powierzchni biurowej, której zasoby w minionym roku wzrosły o 77 tys. mkw. Złożyło się na to oddanie do użytku trzech biurowców. To dwa budynki kompleksu Olivia Business Center – Olivia Prime A i 180-metrowy Olivia Star – ósmy najwyższy budynek w Polsce.

– Dzięki rozwijającej się infrastrukturze oraz łatwości podróżowania zauważamy znaczący wzrost zainteresowania Trójmiastem ze strony skandynawskich firm – zarówno z branży IT, spedycji i transportu międzynarodowego – ocenia Adam Schroeder z Cushman&Wakefield.

W tym roku – najprawdopodobniej na przełomie lata i jesieni – do użytku oddany zostanie biurowiec Neon, w którym znajdzie się 33 tys. mkw. powierzchni biurowej. Będzie zwieńczeniem budowanego od ośmiu lat kompleksu Alchemia. Jak zauważają analitycy z Cushman&Wakefield, w najbliższych latach możemy spodziewać się przeniesienia ciężaru inwestycji biurowych z Oliwy na tereny postyczniowe.

– Po uzyskaniu pozwoleń na budowę na nowe inwestycje m.in. przez Echo Investment, Cavatinę czy RWS, w najbliższych latach możemy spodziewać się powstania dodatkowego hubu biznesowego, tzw. Młodego Miasta w Gdańsku – twierdzi Adam Schroeder.

Zasoby powierzchni biurowej Katowic w ubiegłym roku przekroczyły pół miliona mkw. (519 300 mkw.). Dziesięć budynków dostarczyło w sumie nieco ponad 50 tys. mkw. powierzchni. Największym oddanym do użytku był 66-metrowy .KTW (18 200 mkw), który powstał przy Spodku. Obok niego w najbliższych latach stanie druga, znacznie wyższa, bo ponad 130-metrowa wieża. Właśnie ruszył przetarg, który wyłoni wykonawcę.

Jak wynika z analiz ekspertów firmy doradczej Cushman&Wakefield, powierzchnia biurowa, którą inwestorzy oddadzą do użytku w tym roku także będzie oscylowała wokół 50 tys. mkw. Cały czas ubywa jednak pustostanów.

– Tendencja może się pogłębiać, ze względu na duży popyt na powierzchnie klasy A zlokalizowane blisko centrum miasta. Najemcy obecni na rynku cały czas poszukują możliwości ekspansji, a dużą dynamikę wzrostu zawdzięczają głównie dostępności talentów w ponad dwumilionowej metropolii – zauważa Tomasz Dyba z Cushman&Wakefield.

W dalszym ciągu na mniej niż pół miliona mkw. powierzchni biurowej najemcy mogą liczyć w Poznaniu. W ubiegłym roku w stolicy Wielkopolski oddano jej także najmniej spośród sześciu największych rynków biurowych kraju – nieco ponad 21 tys. mkw. Ponad 80 proc. stanowią dwa budynki kompleksu Pixel (17 800 mkw.).

Znacznie lepiej pod względem dostępności nowej powierzchni ma być w tym roku. Jeśli do skutku dojdą wszystkie rozpoczęte już inwestycje, rynek biurowy w Poznaniu powiększy się o blisko 70 tys. mkw.

Marcin Kaźmierczak