Rynek IT nie potrzebuje juniorów

W 2020 roku nie słabł popyt na pracowników IT. Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów z najwyższym doświadczeniem, to do nich kierowano niemal połowę wszystkich ogłoszeń o pracę.

Jak wynika z raportu No Fluff Jobs na temat rynku pracy w IT w 2020 roku, coraz rzadziej działy HR poszukują osób początkujących w tej branży. Jeszcze w 2019 roku oferty kierowane do juniorów stanowiły 12 proc. wszystkich ogłoszeń, a w 2020 roku – jedynie 5 proc.

– Firmy potrzebują partnerów, którzy pomogą im przejść przez trudny okres. Niepewna przyszłość pod względem biznesowym, a także większa dostępność specjalistów na rynku pracy sprawiły, że liczba ofert dla juniorów rzeczywiście spadła. Firmy mogły bowiem zatrudnić doświadczonego pracownika „na już”. Pamiętajmy, że junior to przede wszystkim inwestycja, która zaprocentuje dopiero po pewnym czasie. Oczywiście warto w niego zainwestować, bo nie tylko kształcimy doskonałego pracownika, ale mamy też szansę silniej związać go z naszymi wartościami i kulturą organizacji. Wydaje mi się, że w 2021 roku ten trend ma szansę się odwrócić. Pierwsze tygodnie nowego roku, przynajmniej w naszej firmie, pokazują, że wakaty na staże i stanowiska juniorskie znowu powoli się otwierają – wyjaśnia Monika Bieniek, Talent Operations Manager w SoftServe Poland.

Pracownicy IT mogą liczyć na relatywnie wysokie stawki na rynku pracy. W przypadku umów B2B są one wyższe, widełki kształtują się na poziomie 13-18 tys. zł netto plus VAT (w 2019 roku: 11-15,5 tys.), a w przypadku umów i pracę między 9,5-14 tys. zł brutto (w 2019 roku: 9-13 tys.).

Poziom doświadczenia a wynagrodzenie w IT Poziom doświadczenia Typ umowy proc. ofert z danym typem umowy Mediany widełek wynagrodzeń Junior B2B 45,4 4000-7000 zł netto (+VAT) UoP 72,6 4000-6200 zł brutto Inne 17,2 3600-5500 zł brutto Mid B2B 65,9 9000-14000 zł netto (+VAT) UoP 60,2 8000-12000 zł brutto Inne 4,3 7400-10800 zł brutto Senior B2B 87,2 16000-21000 zł netto (+VAT) UoP 36,5 13500-18000 zł brutto Inne 1,5 15400-19800 zł brutto Źródło: „Rynek pracy IT w Polsce”, No fluff Jobs, dane za 2020 r.

Jeśli chodzi o umowy B2B na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć specjaliści Security i Big Data. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciele DevOps i Business Intelligence. Na drugim biegunie znaleźli się specjaliści UX/Design i Support. Biorąc pod uwagę umowy o pracę, poza specjalnościami wysokopłatnymi w przypadku B2B, na dobre zarobki mogli liczyć specjaliści Backendu, Frontendu i Fullstacka. Najgorzej wycenianymi byli pracownicy wsparcia, testerzy, UX-owcy oraz admini IT.

Jak czytamy w raporcie, w zakresie wymagań, pewne trendy pozostają bez zmian. W 1/3 ogłoszeń backendowych oczekiwana jest znajomość Javy i Gita. W co piątym ogłoszeniu znajdziemy informację o Rest i SQL. Na uwagę zasługuje wzrost znaczenia Dockera i MySQL, które w 2020 roku coraz częściej znajdowały się wśród wymagań w ofertach pracy.

Jeśli chodzi o znajomość technologii, to na najwyższe płace mogą liczyć te osoby, które znają Javę i Scalę. Najniższe zarobki oferowane są natomiast backendowcom ze znajomością PHP.

„Java jako język to po prostu bezpieczny wybór dla firm i ludzi. Sprawdza się na rynku od lat, jest dużo gotowych bibliotek i rozwiązań. Do tego masa popularnych narzędzi korzysta z tego języka, co tylko bardziej zwiększa jego wiarygodność. Czy to najlepsze podejście? Nie, ale sprawdza się dla rynku. Najlepszą alternatywą jako rozwiązanie ogólnego przeznaczenia jest .NET Core, można też rozważać Pythona i Node.JS. Zatrzymałbym się właśnie przy Pythonie, bo rośnie jego popularność, na co wpływają dwie rzeczy: ML/AI/Data/Data science oraz mikroserwisy. (…). Często specjaliści Data Science nie pochodzą z branży IT albo z „twardego" wytwarzania oprogramowania i Python ułatwia im pracę. Dzięki jego znajomości mogą osiągnąć dobrą produktywność zespołów przy tworzeniu małych i średniej wielkości rozwiązań. Od jakiegoś czasu rynek stara się już nie tworzyć ogromnych monolitów, tylko właśnie próbuje to uprościć i stosować mikroserwisy, gdzie Python się idealnie wpasowuje”, komentuje Łukasz Kałużny, Technology Advisor w Protopia.

