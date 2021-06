Rynek IT nasycił się juniorami. Mało ofert, niewysokie zarobki

fot. F8 studio / / Shutterstock

Utarło się mówić, że pracownicy IT żyją jak pączki w maśle. Wysokie płace, możliwość nauki od zera w miejscu zatrudnienia, nieskończona liczba benefitów. Jednak nasycenie rynku powoli daje się we znaki juniorom – choć seniorzy nie muszą bać się o konkurencyjne oferty.

77 proc. juniorów miało lub ma problemy ze znalezieniem pracy w branży – wynika z raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs: „Juniorzy w pandemii. Sytuacja początkujących specjalistów w IT w 2020 roku”. Blisko połowa badanych zarabia między 3 a 5 tys. zł netto, a co trzeci poniżej 3 tys. zł na rękę. Ich pensje są zwykle dwa razy niższe od stanowisk na średnim poziomie doświadczenia.

Testerzy na dole płacowej drabiny

Jak wynika z danych przygotowanych przez Pracuj.pl dla Bankier.pl, tester gier na stanowisku juniorskim otrzymuje średnio 3500 zł brutto. Nieco wyższe stawki dla osób z małym doświadczeniem proponowane są natomiast administratorom IT – 4200 zł brutto.

Przeciętne zarobki na wybrane stanowiska IT (zł brutto) Stanowisko Junior Mid Tester gier (junior) 3500 6500 Administrator IT 4200 7000 Programista PHP 4500 9000 Programista Android 4800 10000 Programista .NET 5100 10500 Programista C++ 5100 10500 Programista JAVA 5100 11500 Tester oprogramowania 7900 10500 Źródło: Pracuj.pl na podstawie ankiet zarobki.pracuj.pl na zlecenie Bankier.pl

– Rekruterzy, z którymi rozmawiali analitycy Pracuj.pl, podkreślali w okresie pandemii koronawirusa rosnący nacisk na rekrutację bardziej doświadczonych kandydatów IT. Wynikało to z jednej strony ze stałego wzrostu poziomu zaawansowania projektów IT realizowanych w Polsce, a z drugiej – z nieco mniejszej skłonności pracodawców do ryzyka w rekrutacji, wynikającej z niepewnej sytuacji gospodarczej. A jak wygląda sytuacja obecnie? Na Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 ogłoszenia kierowane do stażystów/praktykantów i juniorów stanowiły 6,5 proc. wszystkich ofert. Można zauważyć, że mimo rosnącego nacisku na rekrutację na stanowiska seniorskie w branży IT wciąż panuje nieco większe zainteresowanie kandydatami na początku drogi zawodowej – mówi w rozmowie z Bankier.pl Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj.

Z kolei w branżowym serwisie ogłoszeniowym udział ofert na stanowiska juniorskie w 2020 roku wynosił 4,9 proc., natomiast na początku 2021 roku – 7,5 proc. Według widełek wynagrodzeń przygotowanych przez NFJ najniższe płace otrzymują osoby zatrudnione na stanowiskach UX/Design – od 3300 do 5000 zł brutto miesięcznie, na kolejnym miejscu znaleźli się admini – 3400-5500 zł brutto, następnie pracownicy suportu – 4100-5500 zł brutto i w końcu zatrudnieni w testingu od 4000 do 6000 zł brutto.

Sytuacja nieidealna

„Sytuacja na rynku pracy IT dla najmniej doświadczonych nie jest idealna. Pandemia jeszcze „przyłożyła” się do tego stanu. W 2019 roku udział ofert pracy dla juniorów na nofluffjobs.com stanowił 12 proc. W 2020 roku było tu już tylko 5 proc. Aktualnie sytuacja wygląda nieco lepiej - w pierwszym kwartale 2021 roku przybyło ofert juniorskich i stażowych (7,5 proc. wszystkich ogłoszeń), ale i tak jest to kropla w morzu potrzeb początkujących”, czytamy w raporcie NFJ na temat przygotowania juniorów do pracy w IT.

Z drugiej strony, jak mówi Lech Wikaryjczyk – Head od Marketing w No Fluff Jobs, pandemia przyspieszyła digitalizację w firmach, co spowodowało, że pracownicy tego sektora mogli liczyć na zatrudnienie. Juniorzy natomiast kosztem wynagrodzenia chcieliby mieć możliwość rozwijania się w danej firmie.

– Wybuch epidemii sprawił, że zapotrzebowanie na cyfryzację procesów w wielu firmach zwiększyło się kilkakrotnie i przyspieszyło zmiany, które nadejść miały dopiero za kilka lat. W związku z tym specjaliści IT zaczęli być jeszcze bardziej pożądani niż dotychczas. Biorąc pod uwagę ich deficyt na rynku jeszcze przed pandemią, firmy jeszcze zacieklej zaczęły o nich walczyć, co sprawiło, że zabrakło miejsca dla juniorów, stawiających swoje pierwsze kroki w IT. Dostrzegamy jednak, że firmy powoli ponownie otwierają się na nich, choć pierwsze wyniki naszego badania „Junior Candidate Experience 2021” pokazały, że rynek stawia początkującym obecnie za wysokie wymagania – tak uważa aż 67 proc. z nich. Elementami, które są najbardziej niedopasowane do stanowiska to wymagane technologie (61 proc.) oraz zadania na stanowisku pracy (43 proc.). Co ciekawe, najmniej wskazało widełki płacowe (31 proc.), i co oznacza, że choć zarobki większości z nich nie przekraczają obecnie 5 tys. zł netto, to nie są one dla nich największym problemem – chcieliby dostać szansę, by móc się dalej rozwijać – mówi w rozmowie z Bankier.pl Lech Wikaryjczyk z NFJ.

Co więcej, nie wystarczy wejść w rynek IT z wiedzą, która była oczekiwana 2-3 lata temu. Wymagania nawet na tych najniższych stanowiskach wzrosły. 67 proc. respondentów pytanych przez NFJ uważa, że wymagania pracodawców względem osób, które zaczynają, są za wysokie – szczególnie jeśli chodzi o wymagane technologie oraz stawiane przed nimi zadania.