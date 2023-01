Ryczałtowcy mają kłopot ze składką zdrowotną. Niektóre firmy dopłacą

Przedsiębiorcy, których prognozowane przychody przekroczyły ustawowe limity, zapłacą wyższą składkę zdrowotną. W ekstremalnym przypadku różnica może wynieść nawet 8 tys. zł za cały ubiegły rok.

Dwanaście miesięcy po wprowadzeniu przepisów "Polskiego ładu" w dalszym ciągu pojawiają się kłopoty przy rozliczeniu podatków i składek za 2022 r. Jeden z nich to konieczność dopłaty do składki zdrowotnej. Problem dotyka części przedsiębiorców, korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, których roczne przychody przekroczyły 60 tys. zł lub 300 tys. zł.

Nawet 8000 zł dopłaty do zdrowotnej

Składka zdrowotna przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest ustalana na stałym poziomie. Jej wysokość zależy od sumy rocznych przychodów. Najniższą składkę zdrowotną - w wysokości 335,94 zł miesięcznie - płacą osoby prowadzące biznes osiągające do 60 tys. zł przychodów miesięcznie. Przedsiębiorcy z przychodami pomiędzy 60 a 300 tys. zł rocznie opłacają zdrowotną na poziomie 559,89 zł miesięcznie. Powyżej 300 tys. zł składka wynosi 1007,81 zł.

W 2023 r. wysokość składki zdrowotnej jest wyższa, ponieważ uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Roczne przychody Miesięczna wysokość składki zdrowotnej 2022 r. 2023 r. do 60000 zł 335,94 zł 376,16 zł pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł 559,89 zł 626,93 zł powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł 1 128,48 zł Źródło: Bankier.pl

Uzależnienie składki zdrowotnej od przychodów to kłopot dla przedsiębiorców, którzy w trakcie roku podatkowego przekraczają granicę jednego z progów. Wysokie przychody nie w każdej branży są równe wysokim dochodom, ponieważ na finalny wynik firmy wpływają jeszcze koszty.

W ekstramalnym przypadku, ryczałtowcy mogą mieć do dopłaty ok. 8060 zł za składkę zdrowotną. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku gdy, przedsiębiorca "przeskoczy" z progu pierwszego do trzeciego - rocznych przychodów powyżej 300 tys. zł. Nawet jeżeli będzie mieć to miejsce w grudniu, to wyższa składka zdrowotna obowiązuje za cały rok.

W praktyce oznacza to, że do sumy najniższych składek zdrowotnych opłaconych dla pierwszego progu przychodów tj. 335,94 zł miesięcznie - 4031,28 zł rocznie - będzie trzeba dopłacić sumę do pułapu 12 093,72 zł (1007,81 zł x 12). Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który opłacał składkę zdrowotną dla przedziału 60-300 tys. zł. Po przekroczeniu górnej granicy konieczna będzie dopłata w wysokości 5 375 zł.