Ryanair poleci na Mazury

Shutterstock

Irlandzki przewoźnik Ryanair ogłosił nową trasę krajową. Od lata br. zabierze pasażerów z Dolnego Śląska na Mazury.

Nowa trasa ma zostać uruchomiona dokładnie w piątek 2 lipca br. Połączenie z Wrocławia do Olsztyna będzie wykonywane dwukrotnie w ciągu tygodnia - oprócz piątków także w poniedziałki, co ma stanowić atrakcyjną ofertę dla osób chcących spędzić nad jeziorami przedłużony weekend. Nowy kurs będzie elementem letniej siatki połączeń po Polsce.

Bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym Ryanaira, ceny na loty do października 2021 r. rozpoczynają się od 113 zł w jedną stronę, cena promocyjna będzie dostępna do niedzieli 21 marca.

Trudno nie odnieść wrażenia, że nowe połączenie krajowe jest próbą odpowiedzi na ograniczony przez pandemię ruch turystyczny. Przewoźnik podkreśla, że kwestię Covid-19 uwzględnia też w swojej ofercie. – Mając na uwadze stale zmieniające się ograniczenia Covid, klienci mogą teraz rezerwować lot wiedząc, że jeśli będą musieli zmienić datę podroży, mogą to zrobić dwukrotnie aż do 31 października w ramach zero złotych opłaty za zmianę – informuje Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ryanair ma obecnie w ofercie kilka krajowych połączeń po Polsce - z Wrocławia można polecieć również do Gdańska, z Gdańska do Krakowa, a z Krakowa do Szczecina.

MW