Ryanair złożył gigazamówienie. Linie lotnicze kupią 300 Boeingów

Ryanair zawarł potężny kontrakt. Linie lotnicze kupią 300 samolotów Boeingów, które powiększą flotę irlandzkiego przewoźnika. Transakcja wyceniana jest w granicach 32-40 mld dolarów.

Ryanair podpisał wielomiliardową umowę z amerykańskim producentem samolotów Boeing. Kontrakt obejmuje zakup 300 samolotów odrzutowych. Stosując aktualne ceny katalogowe Boeingów, można wycenić umową na ponad 40 mld dolarów (ok. 166,1 mld zł), podaje Financial Times oraz zaznacza, że linie lotnicze z reguły w trakcie negocjacji zapewniają sobie zniżki przy tak dużych zamówieniach.

Zamówienie złożone przez Ryanaira obejmuje 150 odrzutowców 737 MAX 10, największych wersji rodziny wąskokadłubowych odrzutowców Boeinga, z opcją na kolejne 150. Wartość umowy szacowana jest na około 32 mld dolarów - podaje Reuters.

Porozumienie kończy 18-miesięczny spór między Ryanair a Boeingiem, w którym kwestia cen i opóźnień w dostawach zamówionych wcześniej odrzutowców stała się powodem publicznej krytyki i zagrażała relacjom między partnerami. Ryanair ma otrzymać zamówione samoloty w latach 2027-2033.

Irlandzki przewoźnik wskazał, że nowe zamówienie pozwoli mu zwiększyć ruch o 80 proc. w ciągu najbliższej dekady i prognozuje wzrost liczby pasażerów ze 168 mln na koniec marca tego roku do 300 mln do marca 2034 roku. Około 150 nowych samolotów zostanie wykorzystanych do zastąpienia starszych samolotów Boeing 737NG należących do Ryanaira.

Dominika Florek