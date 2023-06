Ryanair zainwestuje setki milionów złotych w Polsce. Powstaną nowe miejsca pracy

Szef IATA: Branża lotnicza na dobrej drodze do rentowności Linie lotnicze po pandemii są na dobrej drodze do uzyskania rentowności - ocenił w poniedziałek dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA) Willie Walsh podczas otwarcia 79. Walnego Zgromadzenia. Ruch pasażerski jest na ok. 90-proc. poziomie wobec 2019 r. - dodał.