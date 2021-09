Ryanair uruchomi nowe trasy z Polski. Sprawdź, dokąd będzie latał zimą

/ Shutterstock

Do zimowego rozkładu lotów Ryanair dodał 25 nowych kierunków. Samoloty na nowych trasach będą latać od października. Najwięcej nowych połączeń "otrzymał" Kraków.

Irlandzki przewoźnik rozszerza swoją ofertę dla polskich i nie tylko turystów. W sezonie zimowym ogłosił aż 25 nowych połączeń lotniczych na sezon zimowy 2021/22 r. Przede wszystkim są to nowe loty do Skandynawii i na południe kontynentu.

Ze stolicy małopolski będzie można polecieć do:

Agadiru (Maroko)

Ankony (Włochy)

Budapesztu (Węgry)

Lille (Francja)

Newcastle (Wielka Brytania)

Rygi (Łotwa)

Sztokholmu (Szwecja)

Turynu (Włochy)

Po pięć nowych połączeń otrzymało lotnisko Warszawa - Modlin oraz lotnisko we Wrocławiu. Natomiast z Poznania będzie można polecieć do czterech nowych miast, a z Gdańska do trzech. Oto szczegóły nowych kierunków:

Z Warszawy - Modlin do:

Aarhus (Dania)

Helsinki (Finlandia)

Ryga (Łotwa)

Sztokholm (Szwecja)

Malta

Z Wrocławia do:

Billund (Dania)

Bournemouth (Anglia)

Lizbona (Portugalia)

Pafos (Cypr)

Piza (Włochy)

Z Poznania do:

Amman (Jordania)

Bruksela (Belgia)

Helsinki (Finlandia)

Manchester (Wielka Brytania)

Z Gdańska do:

Paryż (Francja)

Sztokholm (Szwecja)

Wenecja (Włochy)

Łącznie Ryanair ma już w swoim rozkładzie 220 tras z 12 polskich miast.