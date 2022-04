Ryanair skarży polski rząd do Komisji Europejskiej. Powodem "faworyzowanie LOT-u"

ULC: na Lotnisku Chopina i w Modlinie będzie można wykonać do 180 operacji lotniczych dziennie

Na Lotnisku Chopina i w Modlinie będzie można wykonywać do 180 startów i lądowań dziennie, a w ciągu godziny do 24 - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego odnosząc się do rozporządzenia ws. ograniczeń w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim od 1 maja loty w tych portach będą mogły odbywać się od 9.30 do 17.