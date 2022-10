Ryanair przewiózł najwięcej pasażerów w historii. Mimo strajków na lotniskach

fot. Patryk Kosmider / / Shutterstock

Irlandzkie tanie linie lotnicze poinformowały, że we wrześniu przewiozły o blisko 50 proc. więcej pasażerów niż rok temu. W dodatku zaliczyły najlepszy kwartał w historii, mimo problemów na europejskich lotniskach.

Jak wynika z informacji opublikowanych we wtorek, Ryanair przewiózł we wrześniu 15,9 mln pasażerów, czyli o 49 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. W dodatku to najlepszy pod tym względem wrzesień w historii linii, a także lepszy niż w którymkolwiek innym miesiącu sprzed wybuchu pandemii. W minionym miesiącu samoloty Ryanaira wykonały ponad 88 850 lotów.

Tym samym Ryanair umocnił się na pozycji lidera największej linii w Europie pod względem obsługiwanych pasażerów. W całym przesuniętym o kwartał roku obrotowym (do końca marca 2023 r.) Ryanair spodziewa się przewieźć 166,5 mln pasażerów. Poprzedni roczny rekord wynosił 149 mln, osiągnięty jeszcze przed pandemią.

Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do końca września) spółka obsłużyła 153 mln pasażerów (+209 proc. rdr) w porównaniu z 44 mln w analogicznym okresie rok temu. To jednak nie zasługa tylko września, a całego roku kiedy linie lotnicze obserwują wzmożony ruch lotniczy, który ze zdwojoną siłą odrodził się po pandemii Covid-19.

Cały poprzedni kwartał to rekordy w każdym miesiącu z absolutnym historycznym wynikiem w sierpniu, kiedy z usług irlandzkiej linii skorzystało 16,9 mln pasażerów. Do tego roku najlepszym miesiącem w historii spółki był sierpień z 2019 r., kiedy liczba podróżujących przekroczyła 14,9 mln osób.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

investor.ryanair.com

Podobną tendencję wzrostową widać w statystykach węgierskich linii WizzAir, które we wrześniu przewiozły blisko 4,6 mln pasażerów, czyli o 52 proc. więcej rok do roku. Również sierpień był dla WizzAir najlepszym miesiącem w historii z ponad 4,96 mln obsłużonych pasażerów.

Wyniki linii lotniczych mogły być jeszcze lepsze gdyby nie strajki jakie trapią branżę w bieżącym roku. Szczególnie dotyka to obsługi naziemnej i niewydolnych lotnisk, które po redukcji zatrudnienia w czasie pandemii nie odbudowały na czas kadry pracowniczej i przyczyniły się do odwołania tysięcy lotów.

Echem odbił się strajk francuskich kontrolerów lotów, który zmusił linie lotnicze do odwołania połowy lotów planowanych do Paryża, ale także tych nad terytorium Francji. Ryanair donosił, że miedzy innymi z tego powodu anulował 420 lotów. Swego czasu strajkowali także polscy kontrolorzy.

Część lotnisk jak np. londyńskie Heathrow czy holenderskie Schipol wprowadziły limity obsługiwanych pasażerów. Wszystkie one zmagają się z niedoborami pracowników. Problemy mają także same linie lotnicze, które zmagają się z żądaniami wyższych płac od swoich pilotów i załóg obsługujących loty.

Hiszpańskie związki zawodowe Ryanaira planują strajkować co tydzień do 7 stycznia, aby zarząd spełnił żądania wyższych płac i lepszych warunków pracy – poinformowała agencja Reutersa.

Bessa na rynkach finansowych oraz wspominane problemy mocno zaciążyły kursom lotniczych spółek w ostatnim czasie. Notowania Ryanaira na giełdzie w Dublinie są niżej od początku roku o 28 proc. I to po zwyżce kursu do 11,06 euro, o ponad 5 proc. w czasie wtorkowej sesji, na wieść o rekordowym wrześniu.

Chartmaker

Mimo że w kwartale zakończonym 30 czerwca spółka wreszcie pokazała 187,5 mln euro zysku, to poprzednie okresy kończyły się stratami w okolicach 100 mln euro, cały rok obrotowy zakończony 30 marca spółka była pod kreską o 244 mln euro, rok wcześniej strata przekroczyła 1 mld euro.

Wyniki mogą się jednak gwałtownie poprawić wraz ze zwiększoną liczbą pasażerów. W ostanim roku przed pandemią (zakończonym w marcu 2020 r.), wynik netto sięgnął w sumie blisko 650 mln euro.

MKu