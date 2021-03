Ryanair przedłuża opcję darmowych zmian lotu

Shutterstock

Irlandzki przewoźnik Ryanair poinformował o przedłużeniu możliwości bezpłatnego przełożenia terminu opłaconego już lotu. Oferta jest odpowiedzią na zmieniające się w Europie restrykcje związane z pandemią koronawirusa.

Promocja "Bezpłatna zmiana lotu" dotyczy biletów lotniczych zakupionych po 10 czerwca 2020 roku i - jak na razie - przed 30 czerwca 2021 roku. Posiadacze biletów na połączenia w siatce Ryanaira mogą dwukrotnie zmienić plany i zmodyfikować kierunek lub termin połączenia. Warunkiem jest, by nowy lot zaplanowany został najpóźniej na 31 października 2021 r.

Dokonujący zmiany powinni zrobić to co najmniej na 7 dni przed przekładaną datą wylotu. Zmiany dokonane na ostatnią chwilę będą wiązały się z opłatami przewidzianymi w cenniku przewoźnika.

W przypadku zamiany połączenia na droższe klienci będą zobowiązani dopłacić różnicę w cenie, podobnie jeśli zdecydują się na inne dodatkowe usługi przewyższające opłaty na pierwotnym odcinku.

Darmowa modyfikacja nie przewiduje zmiany imienia i nazwiska podróżnego, za taki manewr również pobierana jest opłata.

Linie lotnicze walczą o klientów w trudnych dla nich czasach na różne sposoby. W tym tygodniu Ryanair ogłosił, że uruchamia krajowe połączenie po Polsce i od lata zaoferuje loty z Wrocławia na Mazury.

Przedstawiciele przewoźnika spodziewają się wkrótce zwiększonego zainteresowania lotami na południe Europy. – Przyspieszenie programów wprowadzania szczepionek spowoduje zaszczepienie grup wysokiego ryzyka / osób starszych na początku lata, co naszym zdaniem doprowadzi do złagodzenia ograniczeń w podróżowaniu i wzrostu zapotrzebowania na podróże do takich krajów jak Grecja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia – mówi Dara Brady, dyrektor marketingu Ryanaira.

MW