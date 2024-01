Ryanair otwiera nowe trasy z Polski. CPK? "Nie będziemy tam latać"

Problemy ze szkoleniem załóg śmigłowców Black Hawk. "Latają od farta do farta" W policji i wojsku widoczne są problemy ze szkoleniem załóg śmigłowców Black Hawk; w ostatnich miesiącach doszło do kilku świadczących o tym incydentów. W tym czasie istnieje gotowy w 80 proc. zaawansowany symulator szkoleniowy, nad którym prace wstrzymano - pisze we wtorek serwis Onet.pl.