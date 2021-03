Ryanair obniży ceny biletów. Promocja potrwa nawet do 12 miesięcy

fot. JGA /

Ryanair planuje obniżyć ceny biletów lotniczych. Irlandzki przewoźnik chce zwiększyć popyt na podróże do Wielkiej Brytanii oraz innych państw. Nowa oferta ma obowiązywać najbliższe 6 do 12 miesięcy – podaje serwis "The Sun".

Tanie irlandzkie linie lotnicze chcą ponownie zachęcić pasażerów do latania i podróżowania po świecie. Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanaira przewiduje, że w trakcie szczytowych momentów podczas najbliższych wakacji przewoźnik wykona około 60-70 proc. normalnego ruchu w tym okresie. Szef linii lotniczych mówił, że oczekuje wzrostu do 80-90 proc. standardowego natężenia ruchu w okresie zimowym.

Irlandzki przewoźnik zamierza wprowadzić obniżki, już i tak tanich biletów lotniczych. Promocyjne ceny przelotów mają obowiązywać przez najbliższe 6 do 12 miesięcy, zapowiedział Michael O’Leary. Głównym celem będzie zwiększenie popytu na podróże w szczególności do Wielkiej Brytanii.

W ubiegłym roku bankructwo ogłosiło ok. 30 linii lotniczych ze względu na ciężką sytuację na świecie związaną z pandemią Covid-19. Rok 2020 okazał się najgorszym w dotychczasowej historii rynku lotniczego. Więcej na temat sytuacji linii lotniczych oraz stojących przed nią wyzwań można przeczytać w artykule pt. "Podróżowanie stanie się jeszcze droższe. Kolejne linie lotnicze będą bankrutować".

