Ryanair nie dba o dane osobowe pasażerów? UODO przeprowadzi kontrolę

Podróże do Chin. Koniec z testami na COVID-19 Od środy od osób przyjeżdzających do Chin nie będą wymagane testy antygenowe w kierunku Covid-19 – poinformowało w poniedziałek MSZ ChRL. Jak wyjaśnił resort, od 30 sierpnia osoby podróżujące do Chin nie mają już obowiązku przedstawiania na granicy ujemnego wyniku testu antygenowego wykonanego przed wyjazdem.