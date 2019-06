Ryanair najbardziej ekologicznym przewoźnikiem

Ryanair stał się pierwszą linią lotniczą w UE, która publikuje miesięczne statystyki emisji CO2. W maju średnia emisja wyniosła 66 g CO2 na pasażera/km.

- Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie - poinformował Kenny Jacobs z Ryanaira. - Operujemy najmłodszą flotą i osiągamy najwyższe współczynniki wypełnienia samolotów (load factor), dzięki temu emitujemy jedynie 67 g CO2 na pasażera/km rocznie (prawie o połowę mniej niż inne duże europejskie linie lotnicze). W ciągu ostatniej dekady Ryanair obniżył emisję CO2 na pasażera/km o 18% tj. z 82 g do 67 g, podczas, gdy nasi konkurencji jak Lufthansa, British Airways i AF-KLM emitują obecnie powyżej 120 g na pasażera/km - dodaje.

Dane Maj 2019 Łączna liczba kilometrów 17.529 mln km Łączna liczba pasażerów 14,1 mln Łączna emisja CO 2 1.157 kt CO 2 za pasażera/km 66g

Dzięki najwyższemu wskaźnikowi wypełnienia samolotów ‘load factor’ (96%) oraz operowaniu jedną z najmłodszych flot (średnio 6 lat), Ryanair zapewnia najniższy poziom emisji CO2 na pasażera/km w Unii Europejskiej. Obecny średni poziom emisji CO2 na pasażera/km 67 g rocznie jest znacznie niższy niż w przypadku konkurentów z UE.

Ryanair dodatkowo zobowiązał się do obniżenia tego poziomu poniżej 60 g rocznie do 2030 roku zgodnie z polityką ochrony środowiska (tutaj). W ostatnim dziesięcioleciu Ryanair obniżył średni poziom emisji CO2 z 82 g do 67 g na pasażera/km rocznie (-18%), podczas, gdy inni przewoźnicy jak Lufthansa, British Airways i AF-KLM emitują obecnie 120 g na pasażera/km.

Zobowiązania środowiskowe Ryanaira zakładają inwestycję 20 miliardów dolarów we flotę 210 nowych samolotów Boeing 737 “gamechanger”, dostarczanych w latach 2019 – 2024. Nowe samoloty przewożą 4% więcej pasażerów, przy mniejszym o 16% zużyciu paliwa i o 40% niższym poziomie hałasu.

Emisja CO2 na pasażera/km jest najbardziej przejrzystym sposobem dokładnego pomiaru wszystkich linii lotniczych w Europie. Aby pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska Ryanair zdecydował się na publikacje danych dotyczących emisji CO2 i wzywa inne linie lotnicze, aby uczyniły to samo.

