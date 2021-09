Ryanair likwiduje opcję darmowej zmiany terminu i trasy lotu

fot. Peter Krocka / / Shutterstock

Ryanair ogłosił powrót opłaty administracyjnej, która będzie naliczana w przypadku zmian dokonywanych w rezerwacji. Do końca września można bezpłatnie zmienić termin wylotu lub miejsce, o ile lot miał odbyć jeszcze w 2021 r. Lecący w 2022 r. już takiej możliwości nie będą mieli.

Kończy się swoboda, jaką mieli klienci irlandzkiego przewoźnika w przypadkach chęci zmiany terminu wylotu lub trasy. Po 18 miesiącach Ryanair powróci do opłaty administracyjnej za dokonywanie korekt na wykupionych rezerwacjach. Sytuacja wyjątkowa, jaką był pierwszy lockdown w marcu 2020 r., dała podróżującym możliwość bezpłatnej zmiany w ich biletach. Nie było to rozwiązanie idealne, ponieważ do droższych biletów należało dopłacić, ale różnicę w tańszych nie były zwracane.

Od 1 października 2021 r. opłata administracyjna w wysokości 35 euro, czyli ok. 160 zł będzie obowiązywała ponownie. Na bezpłatną zmianę liczyć mogą jeszcze osoby, które zgłoszą ją do 30 września 2021 r., zaś same bilety dotyczyły wyjazdów do 31 grudnia 2021 r. Do wszystkich rezerwacji po 1 stycznia 2022 r. ewentualna zmiana kosztować będzie wyżej wymienioną opłatę.

To może nie być koniec wyższych cen

Ceny biletów lotniczych mogą być wyższe od tych, które były jeszcze przed wybuchem pandemii. Jedynym czynnikiem wpływającymi na ich podwyższenie nie będzie jedynie trudna sytuacja branży lotniczej, która musiała przez długi czas zmagać się z obostrzeniami. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapowiedziała podwyższenie opłaty terminalowej – pobieranej za obsługę samolotów podczas startu i lądowania – oraz opłaty trasowej, która dotyczy kontroli każdego lotu przez PAŻL. Spółka podlegająca rządowi zapowiedziała podwyższenie pierwszej opłaty o 53 proc. na lotnisku Chopina oraz o 70 proc. na pozostałych portach w Polsce. Druga opłata ma wzrosnąć o 26 proc.

Kolejne podwyżki zapowiedziało Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które zarządza największym lotniskiem w kraju – portem im. Chopina. To właśnie na nim mają wzrosnąć opłata za lądowanie (o 35 proc.) oraz opłata pasażerska (o 40 proc.).