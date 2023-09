Ryanair i Wizz Air zmieniły zasady wnoszenia bagażu na pokład. Te torby są zakazane

Popularne linie lotnicze – m.in. Ryanair, Wizz Air, Lufthansa i British Airways – wprowadziły nowe zasady dotyczące wnoszenia bagażu na pokład samolotu. Zakazane zostały tzw. smart bagi, czyli torby pozwalające ładować baterię lub łączyć się z internetem.

Smart bagi to torby lub plecaki, które są coraz częściej wykorzystywane przez podróżnych. Pozwalają posiadać pod ręką niezależne źródło prądu, Bluetooth lub dostęp do internetu. Do tej pory można było zabierać je na pokład samolotu, ale już wiadomo, że się to zmieni.

Posiadacze smart bagów, które nie umożliwiają wymontowania elektronicznych urządzeń, nie zostaną wpuszczeni z nimi na pokład samolotu. Torba będzie musiała trafić do luku bagażowego. Taki zakaz wprowadziły m.in. popularne tanie linie lotnicze Ryanair i Wizz Air, ale także Lufthansa czy British Airways.

Powodem są obawy przed uszkodzeniem baterii lub zwarciem na pokładzie samolotu podczas lotu. Na pokład wciąż będzie można zabrać niewielkie powerbanki o pojemności do 160 Wh.

MKZ