Ryanair chce latać z większej liczby lotnisk w Polsce

Ryanair rozwija się w Polsce dynamicznie, latając z 13 lotnisk. Przewoźnik nie wyklucza, że w ciągu 2-3 lat liczba portów w naszym kraju może się zwiększyć - poinformowała PAP Biznes w wywiadzie Alicja Wójcik-Gołębiowska Country Manager CEE & Baltics Ryanair. Dodała, że Ryanair kończy inwestycję w drugi hangar we Wrocławiu, rusza budowa centrum symulacyjno-treningowego w Krakowie.

"Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla Ryanaira. Rozwijamy się tutaj bardzo dynamicznie. W tej chwili ma już 37 proc. udziału rynkowego, co czyni nas największym przewoźnikiem w Polsce. Cały czas mamy apetyt na dalszy rozwój i mamy tutaj potencjał, z którego chcemy skorzystać. W tym momencie latamy z 13 lotnisk w Polsce i nie planujemy uruchomienia kolejnego lotniska. Natomiast jesteśmy bardzo dynamiczni i bardzo elastyczni. Kto wie, czy za 2-3 lata nie pojawią się kolejne lotniska w naszej ofercie z Polski" - powiedziała Wójcik-Gołębiowska.

"Obecnie finalizujemy umowy dotyczące budowy centrum symulacyjno-treningowego. Osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej planujemy w 2025 roku. To jest inwestycja o wartości około 600 mln zł i jest to największa tego typu inwestycja Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziennie będzie mogło szkolić się 500 osób. We Wrocławiu mamy centrum serwisowe naszych samolotów. Tam jest jeden hangar i w tej chwili kończymy budowę drugiego hangaru. Wartość inwestycji to 300 mln zł. Dodatkowo we Wrocławiu mamy też nasze centrum IT – Ryanair Labs. Jedno z trzech centrów IT Ryanair w Europie" - dodała.

Irlandzki Ryanair z siedzibą w Dublinie operuje w Polsce na 13 lotniskach - m.in. Lotnisku Chopina, w Modlinie, Krakowie, Katowicach.

Według danych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym półroczu 2023 roku najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair: 7,6 mln, PLL LOT 5,3 mln i Wizz Air 4,7 mln.

"Mamy w Polsce 6 baz: Gdańsk, Warszawa – Modlin, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków. Na ten moment nie mamy sprecyzowanych kolejnych planów inwestycyjnych, ale tak jak powiedziałam wcześniej, Polska jest dla nas bardzo ważnym regionem i chcemy się dalej rozwijać. W tej chwili mamy 39 samolotów i każde nowe połączenie to inwestycja w lotnisko, miasto, czy region Polski" - podkreśliła Country Manager CEE & Baltics Ryanair.

Wójcik-Gołębiowska poinformowała, że wakacje upłynęły dla irlandzkich linii lotniczych bardzo dobrze. Najchętniej wybierane przez Polaków w tym roku letnie destynacje to: Hiszpania, Włochy, Grecja i Chorwacja.

"Sezon letni dla Ryanaira upłynął bardzo dobrze. Od czerwca do końca września przewieźliśmy na całym świecie łącznie ponad 72 mln pasażerów. W czerwcu i wrześniu przebiliśmy nasze ubiegłoroczne wyniki. Nie podajemy wyników w rozbiciu na poszczególne kraje. Jeśli chodzi o Polskę, mogę powiedzieć, że nasz cel to przewiezienie 16 mln pasażerów w tym roku fiskalnym, który zaczął się 31 marca 2023 roku. W ubiegłym roku fiskalnym przewieźliśmy ponad 15 mln pasażerów w Polsce" - powiedziała.

Dodała, że jeśli chodzi o przyszły rok fiskalny, to Ryanair na świecie planuje przewieźć 200 mln pasażerów.

Country Manager CEE & Baltics Ryanair zapowiedziała nowe połączenia Ryanair z Polski w sezonie zimowym.

"Pierwszy raz w naszej ofercie dostępne będą loty do Albanii – Tirana, która będzie dostępna zimą z Krakowa i Warszawy Modlin. Dodatkowo z Poznania uruchamiamy połączenia do Lizbony na zimę. Jeśli chodzi o inne lotniska, to z Wrocławia przedłużamy nasze połączenia do Sofii, która tworzyliśmy latem tego roku i będzie ono dostępne również zimą. We Wrocławiu otwieramy też połączenie z Walencją. Z kolei z Krakowa będzie można polecieć na Wyspy Kanaryjskie. No i przedłużamy naszą siatkę połączeń z Lotniska Chopina w Warszawie. Wróciliśmy na to lotnisko z 5 kierunkami i teraz dokładamy szósty – Manchester" - powiedziała.

"Spodziewamy się, że w sezonie letnim 2024 będzie w Polsce jeszcze większy popyt na nasze usługi i będziemy chcieli zwiększać liczbę przewiezionych pasażerów" - dodała.

Zysk netto grupy w I kwartale br. fiskalnego, czyli liczony od kwietnia do końca czerwca 2023, poprawił się rok do roku o 290 proc. do 663 mln euro, a przychody wzrosły o 40 proc. do z do 3,6 mld euro. Flota Ryanaira liczyła na koniec czerwca 558 samolotów.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ gor/