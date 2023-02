Ruszyło składanie wniosków o 500+. Wiadomo, ile już wpłynęło

Rodzice złożyli dziś do godz. 14 już 270 tys. wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus w nowym okresie świadczeniowym – poinformowała w środę PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski te obejmują ponad 430 tys. dzieci.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie „500 plus” na kolejny okres świadczeniowy. Wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała PAP najnowsze informacje o liczbie już złożonych wniosków.

„Tak jak w ubiegłych latach, również dziś widzimy, że składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przebiega bardzo sprawnie. Do godz. 14 rodzice złożyli już ponad 270 tys. wniosków o świadczenie „500 plus” dla ponad 430 tys. dzieci. Tak duża liczba wniosków świadczy o tym, jak ważne dla wielu rodzin jest to świadczenie. Przypominam, że osoby, które złożą wnioski do końca kwietnia, będą miały gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Wniosek o świadczenie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, portal Emp@tia.pl oraz bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. (PAP)

