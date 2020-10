Ruszył program szczepień na grypę dla seniorów w Warszawie

fot. RossHelen / Shutterstock

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków. Mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach ruszył program szczepień na grypę dla seniorów - przekazał we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

O programie szczepień na grypę dla seniorów prezydent stolicy poinformował na swoim profilu na Twitterze. "Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków. Mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach ruszył program szczepień na grypę dla seniorów" - napisał prezydent.

"Dostarczyliśmy przychodniom już ok. 40 proc. z ponad 50 tys. szczepionek, a bezpłatnie zaszczepiło się ponad 5 tys. osób" - dodał.

Jak zaznaczył w swoim komunikacie urząd miasta celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka (powyżej 65. roku życia). Dodano, że celem jest również profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

W komunikacie wskazano, że osoby, które chciałyby skorzystać z programu i korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), muszą skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie. "W przypadku jeżeli przynależy się do innej przychodni, niż wskazane na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia" - napisano.

"Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do wybranej placówki z ww. listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie" - podkreślono.

Zaapelowano również o wcześniejszy kontakt z przychodnią w celu potwierdzenia dostępności szczepionek. Lista placówek biorąca udział w programie znajduje się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/programy-zdrowotne/program-szczepien-ochronnych-przeciwko-grypie-dla-osob-od. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ robs/