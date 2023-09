Ruszył proces byłych szefów KNF ws. SKOK Wołomin. Szkoda w sprawie to ponad miliard złotych

Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Najwyższe oprocentowanie na lokatach Kolejka po oszczędności klientów i kuszenie stawką w wysokości min. 8 proc. rocznie to już pieśń przeszłości. Na rynku znajduje się tylko jeden bank, który proponuje taką stawkę i to na małą kwotę maksymalną. Co najmniej 7 proc. rocznie da natomiast zarobić już tylko dziewięć banków.